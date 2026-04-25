قفازات

لاقت مبادرة توزيع حارس مرمى بدوري المحترفين قفازات على حراس فرق المراحل السنية صدىً إيجابياً في نفوس اللاعبين الصغار، وأسهمت في تعزيز الثقة لديهم، ووعَدهم بتكرار المبادرة باستمرار.

فوضى

وصف خبراء رياضيون الظلم الذي تعرض له شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة بأنه «فوضى تحكيمية» و«مهزلة قارية»، لا تمس الفريق وحده، بل تضرب مصداقية اللعبة بأكملها.

دفاع

حمّل عدد من مشجعي فريق كلباء مسؤولية الخسارة أمام بني ياس 2-1 لخط الدفاع، واصفين إياه بالضعيف، ما سمح للاعبي «السماوي» بالوصول كثيراً إلى منطقة الست ياردات، مشيرين إلى ضرورة تحسين الأداء الدفاعي لتفادي خسارات أخرى.

طلب

طلب مدرب فريق في دوري الدرجة الأولى من لاعبيه الابتعاد عن التحدث إلى وسائل الإعلام في الأمتار الأخيرة من المنافسات، دون أن يوضح سبب ذلك، مشيراً إلى أنه يستند في قراره إلى تجارب سابقة لأندية أخرى.

انتقاد

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي تصريحات إعلامية للاعب «أسود الرافدين» ونادي الظفرة، العراقي إبراهيم بايش، انتقد فيها رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال، والمدرب الأسترالي أرنولد، ما أثار الدهشة والاستغراب في وقت يحتاج فيه المنتخب إلى التماسك الذهني.

حملة

نظّم نادي حتا حملة ترويجية كبيرة لجمهوره للحضور إلى المباراة النهائية لكأس الاتحاد، مساء اليوم، تضمنت توفير حافلات لنقل الجماهير، إلى جانب تقديم هدايا، في مبادرة نادرة على مستوى فرق الدرجة الأولى.

