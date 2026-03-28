اعتراف

اعترف عضو في الجهاز الفني لنادٍ محترف بأن قرارات مجلس الإدارة لم تكن صحيحة في تعاقدات فترة الانتقالات الشتوية، مشيراً إلى أن النادي مقتنع بالمركز الذي سيحتله الفريق في نهاية الموسم.

سهر

دفع لاعب محترف أجنبي في نادٍ منافس بدوري الدرجة الأولى ثمن عدم التزامه بالنوم المبكر، بسبب السهر، بعدما قرر الجهاز الفني إبعاده عن التشكيلة الأساسية، وعند سؤاله عن السبب، برر ذلك بفارق التوقيت مع بلده وحاجته إلى التواصل مع أسرته.

أجانب

يدرس نادٍ ينافس على البقاء في دوري المحترفين الاستعانة بحكام ساحة أجانب لقيادة ما تبقى من مباريات الفريق في الجولات المقبلة، وذلك بناءً على طلب مدرب الفريق.

مكافأة

يحرص مدرب يحتل فريقه مركزاً متقدماً في دوري الدرجة الأولى على مكافأة لاعبيه المميّزين من خلال تأمين مقابلات إعلامية لهم، بهدف تعزيز ثقتهم بأنفسهم، انطلاقاً من قناعته بدور الإعلام الهادف.

تجديد

كشف مقربون من لاعب دولي في صفوف نادٍ ينافس على البقاء في دوري المحترفين أنه لا يرغب في الظهور الإعلامي، مفضلاً الابتعاد عن التصريحات والضغوط المصاحبة لها، إلى حين تجديد عقده.

ثقة

حثّ مدرب فريق في دوري المحترفين إدارة النادي على تجديد عقده مبكراً للموسم المقبل، مشيراً إلى أن ذلك سيمنح اللاعبين دافعاً فنياً إضافياً وثقة أكبر لتقديم مستويات مميّزة.

