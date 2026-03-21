شرط

فسّر جمهور نادٍ يلعب في دوري المحترفين إشراك لاعب أجنبي، رغم تراجع مستواه الفني في بعض المباريات، بأنه قد يكون شرطاً مثبتاً في العقد، ولولا ذلك لما شارك في ظل هذا التراجع.

تدخل

يعتقد مشجعون أن أحد أسباب تراجع نتائج فريقهم هو تدخل وكلاء الأعمال في شؤون الجهاز الفني، إلى درجة التأثير في التشكيلة، ما يثير تساؤلات حول حدود دورهم داخل المنظومة الكروية.

نقد

تحدث مسؤول بارز في نادٍ محترف مع جماهير الفريق، مطالباً إياهم بعدم انتقاد المستوى الفني للمحترفين الأجانب وعدم تحميلهم المسؤولية، مؤكداً أن هناك عوامل أخرى تقف وراء ذلك، ووعد بالعمل على حلها.

مزاجية

وصف لاعب دولي سابق «المزاجية» في أداء بعض اللاعبين الأجانب أثناء المباريات بأنها أحد أبرز أسباب النتائج المتواضعة لفريقه، الذي يحتل مركزاً متدنياً لا يليق بمكانته الجماهيرية، مؤكداً أن إدارة النادي تدرك ذلك، لكنها لم تعالج الأمر.

التزام

اعتبر جمهور نادٍ يلعب في دوري المحترفين أن عدم التزام بعض اللاعبين بواجباتهم الفنية أثناء المباريات أسهم في تراجع المردود العام، خصوصاً مع صعوبة استبدالهم بسبب ضعف دكة البدلاء، ما ينعكس سلباً على الأداء والنتائج.

نتائج

استغرب محللون تراجع نتائج فريق في دوري الدرجة الأولى بشكل غير متوقع، بعد أن كان منافساً قوياً حتى بداية مرحلة الإياب، وفسروا ذلك بعدم قدرة المدرب على إيجاد حلول لتراجع اللياقة البدنية والتنافسية خلال شهر رمضان.

sports@emaratalyoum.com