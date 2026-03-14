غياب

يتساءل جمهور لفريق في دوري المحترفين عن سر غياب معظم أعضاء إدارة النادي عن حضور التدريبات، رغم أن الفريق يمر بمرحلة صعبة في المنافسة على البقاء.

تشكيلة

كشف لاعب يلعب في نادٍ بالدرجة الأولى أن التشكيلة الأساسية للمباريات يحددها رئيس مجلس الإدارة، وأن ذلك كان الشرط الأساسي قبل التعاقد مع المدرب الذي وافق بدوره لقناعته بقدرته على المشاركة في القرار.

وكيل

استغرب جمهور نادٍ يلعب في دوري المحترفين الوجود المكثف لوكيل أعمال لاعبين خلال تدريبات الفريق، وبالقرب من دكة الاحتياط، وأحياناً يتناقش مع المدرب واللاعبين، معربين عن استغرابهم لذلك.

تشجيع

لجأ نادٍ محترف إلى الاستعانة بعدد من العمالة لتشجيع الفريق من المدرجات، في محاولة لتعزيز الحضور الجماهيري، ورفع معنويات اللاعبين، إذ وفّر لهم النادي ملابس رياضية، ولاقت الفكرة نجاحاً لافتاً.

مكافآت

كشف لاعب سابق في أندية الدرجة الأولى أن فريقه لم يتسلّم مكافآت الفوز والتعادل منذ أكثر من 10 مباريات، مبيناً أنه لا يعلم السبب، ولكنه يثق بأنه سيتم استلامها ولو في ختام الدوري.

مقترح

أكد مشجعون أن الأندية بحاجة للتقرب من جماهيرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف التفاعل مع المشجعين، ومشاركتهم كواليس الفريق، وكلما شعر الجمهور بقربه من النادي زاد حضوره في المدرجات.

