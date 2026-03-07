حارس

حرص مدرب أجنبي لأحد أندية الدرجة الأولى على متابعة جانب من مباراة ضمن إحدى البطولات الرمضانية، بحثاً عن حارس مرمى يتمتع بمواصفات فنية مميزة تمهيداً لضمه إلى صفوف الفريق في الموسم المقبل.

إصابة

أكد مقربون من لاعب ينشط في دوري المحترفين أن ما تداوله بعض جماهير الفريق بشأن غياب اللاعب الأجنبي عن المباريات الماضية بداعي معاقبته من قبل إدارة النادي غير صحيح، مشيرين إلى أن غيابه يعود إلى معاناته من إصابة أبعدته عن المشاركة.

لاعب

وصف لاعب دولي سابق يشارك حالياً في دوري الدرجة الأولى إشراكه لدقائق معدودة خلال المباريات بأنه أمر لايليق باسمه ومكانته، مشيراً إلى أن ذلك يحدث رغم تقديمه مردوداً فنياً جيداً.

برنامج

فضّل لاعب سابق في المنتخب عدم المشاركة في برنامج إعلامي رياضي رمضاني، خشية التطرق إلى النتائج المتواضعة التي تعرض لها فريقه مؤخراً، والتي لا تتناسب مع سجل إنجازاته.

تعاقدات

وصف مدربون الخطوات التعاقدية التي يقوم بها نادي الاتفاق، المنافس في دوري الدرجة الأولى، بأنها تعكس طموحاً لمستقبل مميز للفريق، خصوصاً بعد ضم الإيطالي ماريو بالوتيلي، والهداف أحمد خليل، إضافة إلى المدرب الأوروغوياني مونتيري.

مفاجأة

تفاجأت جماهير أحد أندية المحترفين بأن التعاقدات التي أبرمها النادي خلال الانتقالات الشتوية كانت مع لاعبين غير جاهزين بدنياً، الأمر الذي حرم الفريق من الاستفادة من جهودهم الفنية حتى الآن.

