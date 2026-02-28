اعتزال

كشف لاعب سبق له اللعب مع المنتخب الوطني لمقرّبين منه بأنه يفكر في الاعتزال قريباً، كونه لا يتحمّل الجلوس على دكة الاحتياط طويلاً، واصفاً ذلك بأنه لا يليق به، كونه مثّل أندية كبيرة.

رفض

كشف مقرّبون من نادٍ يلعب في دوري المحترفين أن اثنين من أفضل لاعبي الفريق رفضا خوض التمارين الأساسية قبل يوم من المباراة التي خسرها الفريق، بداعي الحاجة إلى الراحة، على الرغم من كونهما يتمتعان بصحة جيدة.

فراغ

وصف محللون سبب تراجع نتائج الفريق، الذي يتمتع بجماهيرية كبيرة، بضعف الأداء الإداري والفراغ الذي تركه رحيل المدرب السابق، الذي كان يتمتع بشخصية حازمة قوية.

ضغوط

قال مدرب فريق بدوري الدرجة الأولى إن كثرة الالتزامات الموكلة إليه والضغوط التي يتحملها قللا من وقته المخصص لتدريب الفريق، ما انعكس على أدائه، ودفعه إلى بذل جهود أكبر لتعويض ذلك، متمنياً أن تجد الإدارة حلاً لهذه المشكلة.

برازيلي

وافق لاعب برازيلي على تجديد عقده بعدما علم أن إدارة النادي قررت إقالة المدرب الذي أجلسه على دكة البدلاء فترة طويلة، على الرغم من المهارات التي يتمتع بها، وذلك بعد أن كان قريباً من الرحيل.

فرصة

بات المدرب الأوروبي الذي يدرب أحد أندية المحترفين مهدداً بالإقالة، بعد أن تم تبليغه بالاستغناء عنه في حال تعرض لخسارة جديدة، وأنه مُنح فرصة أخيرة لتعديل وضعية الفريق، وتحقيق نتيجة إيجابية.

sports@emaratalyoum.com