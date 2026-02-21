مكافآت

شكا أولياء أمور لاعبين يلعبون في المراحل السنية لنادٍ يلعب في دوري المحترفين عدم تسلم أبنائهم اللاعبين الصغار مكافآتهم المالية، في حين يتم منح مبالغ عالية كشروط جزائية لمدرب ولاعبين تم الاستغناء عنهم، على حد تعبيرهم.

خبرة

طلب مدرب من لاعب المشاركة في مباراة مهمة في دوري المحترفين، رغم أنه لم يكن جاهزاً، بسبب شعوره بألم في قدمه، مشيراً إلى أنه يحتاج إلى خبرته القيادية أكثر من أدائه في الملعب.

إداري

استغرب لاعب دولي سابق يلعب في دوري المحترفين تقمّص أحد إداريي النادي دور المسؤول عن تقييم اللاعبين، موجّهاً له انتقادات شديدة بعد مباراة خسرها الفريق، مشيراً إلى أن ذلك التصرف له تبعات تضر الفريق ذهنياً.

هاتف

كشف لاعب دولي سابق في أندية الدرجة الأولى بأنه كان يغلق هاتفه المحمول ليوم كامل قبل المباراة للحفاظ على تركيزه، مشيراً إلى أنه تأقلم مع ذلك رغم صعوبته، وحقق نتائج مهمة.

مدرب

يترقب مدرب أجنبي فرصة للجلوس مع إدارة النادي الذي يدربه في دوري المحترفين، لإبلاغها بمغادرته الفريق إذا لم توفر لاعبين مميزين للارتقاء بالمستوى وتحقيق النتائج المطلوبة.

المقبالي

انتقد مشجعون أداء حارس المنتخب الوطني وشباب الأهلي، حمد المقبالي، مشددين على أن مستواه الفني تراجع كثيراً، ويتمنون ألا يكون سبب ذلك الثقة المفرطة، خصوصاً في المشاركات الخارجية.

sports@emaratalyoum.com