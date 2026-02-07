إنذارات

ارتكب لاعب نادي الحمرية، الكونغولي دافاريا مواندزا، أخطاء بالجملة أدت إلى إشهار حكام المباريات البطاقة الصفراء في وجهه ثماني مرات خلال 10 مباريات، وهو رقم مرتفع ونادر الحدوث في دوري الدرجة الأولى.

دلال

كشف لاعبون في أحد فرق دوري المحترفين، أن من أسباب تراجع نتائج الفريق الإصغاء المبالغ فيه من قبل المدرب للاعب أوروبي وصفوه بـ«المدلّل»، إذ يسمح له بالتدخل في العديد من الأمور، من بينها التشكيلة.

استغراب

استغرب جمهور نادٍ يوجد فريقه في المنطقة الدافئة بدوري المحترفين عدم التزام بعض اللاعبين بلوائح النادي، ودخولهم في مفاوضات مع أندية أخرى، رغم أن عقودهم لاتزال سارية المفعول.

دقائق

أعرب لاعب في دوري المحترفين عن دهشته من عدم موافقة إدارة النادي، الذي يفاوضه للانضمام إليه، على إضافة بند في العقد يتعلق باحتساب دقائق اللعب لضمان حقه في المشاركة بالمباريات.

بيرلو

وصف مشجعون الإيطالي أندريا بيرلو بـ«المحظوظ»، بعد فوز فريقه يونايتد على الوحدة في ربع نهائي كأس رئيس الدولة، وذلك بعد إهدار لاعبي الوحدة فرصاً سهلة، مطالبين بيرلو بالانتباه إلى ذلك قبل خوض منافسات دوري الدرجة الأولى.

استغناء

تدرس إدارة نادٍ في دوري المحترفين عرضاً تعتبره مثالياً للاستغناء عن أفضل لاعبي الفريق الأول مقابل ضم ثلاثة لاعبين مقيمين، إضافة إلى مبلغ مالي جيد، إلا أنها تخشى ردّ فعل الجماهير، خصوصاً أن اللاعب دولي ومميز.

