شخصية

عزا مشجعو نادٍ في دوري المحترفين تعاقد الإدارة مع مدربين يفتقرون لقوة الشخصية، إلى الرغبة الواضحة في فرض الآراء والتدخل في شؤون الفريق، حتى وإن كان ذلك على حساب الكفاءة الفنية للمدرب، واصفين هذا النهج بأنه أحد أبرز أسباب تراجع نتائج الفريق.

عقود

استغرب متابعون لنادٍ يلعب في دوري المحترفين عدم نجاح الإدارة في الحفاظ على أبرز اللاعبين بتجديد عقودهم قبل أن يغادروا النادي بشكل حر، وعدم الاستفادة من المردود المالي من صفقاتهم.

سبيل

استغرب مراقبون عدم إشراك النجم محمد سبيل، في المباريات الماضية لفريق كلباء، رغم جاهزيته، متسائلين عما إذا كان هناك سوء فهم بين اللاعب والمدرب.

تعجيز

كشف لاعب لـ«الإمارات اليوم» أنه ردّ على طلب أحد الأندية المحترفة للتعاقد معه بتقديم مطالب تعجيزية، بهدف عدم إتمام الصفقة، بعد تجربة سابقة مع الفريق نفسه قضى خلالها موسماً كاملاً على دكة البدلاء.

دكة

شهدت دكة احتياط فريق مجد، خلال مباراته أمام الجزيرة الحمراء في دوري الدرجة الأولى، وجود ثلاثة لاعبين فقط، من بينهم حارس مرمى، في مشهد فني نادر، ورغم ذلك نجح الفريق في الفوز.

طلبات

استغرب مدرب مواطن من تلبية إدارة أحد أندية الدرجة الأولى جميع متطلبات المدرب الجديد، الذي تولى المهمة بعد إقالته، ومنها التعاقد مع لاعبين مميزين كان قد طالب بهم سابقاً، ولم توافق الإدارة آنذاك.

