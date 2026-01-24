عقوبة

اعتبر جمهور أحد أندية دوري المحترفين أن عدم انضباط بعض لاعبي الفريق، الذي قاد إلى نيل إنذارات متكررة، من بينها حالات طرد، أسهم في خسارات متتالية، مطالبين بإيقاع عقوبات قاسية بحق المتسببين في ذلك.

فكرة

كشف مقربون من مسؤولي نادٍ بدوري المحترفين عدم نية مجلس الإدارة استقطاب لاعبين جدد في الفترة الحالية، بعد الاطمئنان نسبياً على البقاء لموسم جديد، إذ لقيت الفكرة قبولاً واسعاً، بشرط التعاقد مع لاعبين نجوم في الموسم المقبل.

انتقادات

قرر رئيس مجلس إدارة نادٍ بدوري الدرجة الأولى عدم الرد على الاتصالات التي ترده من الرياضيين والجمهور على حد سواء، عقب تراجع نتائج الفريق ومستواه، باعتبار ذلك حلاً لتفادي الانتقادات، إلا أن قراره قوبل بانتقادات أكبر من جماهير النادي.

احتراف

استغرب لاعب دولي سابق عدم تمكن إدارة النادي من التعاقد مع لاعبين أجانب محترفين ومميزين، كما كانت الحال عندما كان لاعباً، مؤكداً أن النادي بات بحاجة إلى إداريين يفهمون معنى الاحتراف الحقيقي.

جمهور

اقتصر حضور جماهير نادي النصر في مباراته الأخيرة أمام خورفكان على عدد من لاعبي فرق المراحل السنية الذين ارتدوا قميص النادي، إلى جانب عدد محدود من جماهير «العميد»، في مشهد غريب عن نادٍ عريق.

مشاركة

فوجئ متابعون لأحد أندية دوري المحترفين من عدم إشراك مدرب الفريق للاعب مهاجم خلال الموسمين الماضي والحالي، إلا في ثلاث مباريات فقط، رغم أنه سبق له تمثيل المنتخب الوطني.

