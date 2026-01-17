استقطابات

كشف مسؤول كبير في نادٍ يلعب بدوري المحترفين عن عدم وجود نية لاستقطاب لاعبين جدد في فترة الانتقالات الحالية، بداعي أن الفريق في حالة جيدة، متناسياً ضعف دكة الاحتياط التي كشفتها المباريات السابقة.

شروط

اشترطت إدارة نادٍ على مدرب الفريق الأول الفوز في خمس مباريات يخوضها على ملعبه في الدور الثاني من دوري أدنوك للمحترفين أمام فرق تنافسه، للابتعاد عن خطر الهبوط والاقتراب من وسط الترتيب، كشرط لتجديد عقده.

مشاركة

أصرت لاعبة دولية في رياضة فردية على المشاركة في منافسات إحدى البطولات، على الرغم من شعورها بالمرض، طمعاً في تحقيق الفوز للحفاظ على تصنيفها الدولي، لكنها لم توفَّق في ذلك.

تعاقد

استغرب جمهور فريق في دوري الدرجة الأولى تأخر التعاقد مع مدير فني جديد خلفاً للمدرب الذي تمت إقالته دون أسباب واضحة، على الرغم من طموح النادي في المنافسة على الصعود.

تصريحات

طلبت إدارة أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين من مدرب الفريق الحديث بواقعية كبيرة عن حظوظ الفريق في التقدم نحو المنطقة الدافئة للدوري، لدعم تركيز اللاعبين، بعد تصريحات للمدرب السابق أثرت في عطاء اللاعبين.

تغذية

وصف خبير في مسابقات المراحل السنية تراجع التعاون المطلوب بين أولياء الأمور والمدربين مقارنة بما كان عليه سابقاً، بأنه سيسهم في تدني المستويات الفنية للاعبين، خصوصاً في جانب التغذية المناسبة.

