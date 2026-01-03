مراقبة

استعان مدرب أجنبي في دوري الدرجة الأولى بمدربين من أصدقائه في بلده، يسألهم عن كيفية إيقاف مهاجم الفريق المنافس ومراقبته في المباراة التي سيلعبها فريقه، مزوداً إياهم بمقاطع فيديو سابقة للمهاجم.

سعادة

ظهر مدرب فريق سعيداً في المؤتمر الصحافي بعد تعادل فريقه بدوري المحترفين، لأن النتيجة خففت عنه الضغط النفسي، بسبب خشيته من الإقالة.

تصريح

رفض لاعب دولي في دوري المحترفين الإدلاء بتصريحات إعلامية بعد انتهاء المباراة، مبرراً ذلك بأنه يخشى أن تنعكس عليه سلباً.

قرارات

استغرب مشجعون لنادي كلباء قرار حكم المباراة استئناف اللعب رغم تعرض لاعب فريقهم للإصابة وعدم قدرته على النهوض، بل ومعاقبته لاحقاً بالبطاقة الصفراء دون تحمّل مسؤولية حمايته.

تركيز

رفض مدرب بدوري المحترفين التحدث عن خطة النادي بشأن استقطابات اللاعبين في الانتقالات الشتوية، بداعي خشيته من أن يؤثر ذلك على تركيز لاعبيه الحاليين خلال المباريات.

ثبات

انتقد مشجعون إدارة نادٍ بدوري الدرجة الأولى لعدم ثباتها على خططها، مشددين على أن ذلك أسهم في تراجع نتائج الفريق بشكل كبير، وأفقد الفريق تركيزه.

رياضة

نجح نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في استقطاب دعم أولياء أمور اللاعبين لتشجيع أبنائهم، عبر مبادرة «شاركوهم متعة الرياضة»، وحققت حضوراً بارزاً.

sports@emaratalyoum.com