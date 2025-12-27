مدرب

استغرب مدرب مواطن تم إنهاء عقده في الموسم الماضي من دوري الدرجة الأولى، قرار إدارة ناديه السابق بالتعاقد مع مدرب بديل له لم يُدرّب أي نادٍ منذ ثلاث سنوات، إضافة إلى تراجع مستوى الفريق كثيراً في الموسم الحالي.

مبادرة

بادر إداري كبير بدوري أدنوك للمحترفين إلى العمل على استمالة الجمهور واسترضائهم، بعد أن وصلته أخبار بأنه مرشح للإقالة واستبداله مطلع العام المقبل.

تهرب

يتهرب إداري معروف في أحد أندية الدرجة الأولى من الرد على اتصالات الإعلاميين، على الرغم من كونه متحدثاً مميزاً وملماً بواجباته، لكنه يخشى أن تتقاطع تصريحاته مع رغبات أعضاء إدارة النادي بالظهور الإعلامي.

عقد

اعتذر لاعب دولي سابق عن التحدث حول المستوى الفني المتراجع لفريقه، الذي يلعب في دوري المحترفين وتعرّض مؤخراً لأربع خسارات متتالية، خشية غضب إدارة النادي، ما قد يؤدي إلى عدم تجديد عقده في نهاية الموسم.

تبليغ

أبلغت إدارة نادٍ يلعب في دوري الدرجة الأولى مدرب الفريق الأول بأنها لن تتعاقد مع لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وأنها لا تمتلك أي طموح عالٍ سوى عدم الهبوط إلى الدرجة الثانية، وطلبت منه تسيير الأمور بالوضع الحالي.

تبديل

استغرب جمهور فريق بدوري المحترفين إصرار مدرب الفريق الأول، وهو من جنسية أوروبية، على استبدال أفضل لاعبي الفريق في كل مباراة على الرغم من جاهزيته، خصوصاً أن تلك التبديلات لا تقود إلى أي تغيير تكتيكي جديد خلال المباراة.

