وكيل

يتساءل جمهور نادٍ يلعب في دوري المحترفين عن سبب تركيز إدارة النادي على تكليف وكيل أعمال واحد دون غيره في مهام التعاقد مع اللاعبين والمدربين، رغم أن أغلب العقود التي أبرمها لم تعد بفوائد فنية أو نتائج جيدة على الفريق.

لياقة

أكد لاعبون في فريق بدوري الدرجة الأولى أنهم لم يلمسوا أي تطوّر في أدائهم مع المدرب الحالي الذي يركز في تدريباته اليومية على اللياقة البدنية مع غياب واضح للجوانب التكتيكية، ما وضع الفريق في مركز غير جيد في ترتيب المسابقة.

ضغط

يشعر لاعبو أحد فرق دوري الدرجة الأولى بضغط نفسي، خصوصاً في يوم قبل المباراة، بسبب بعض الأخطاء غير المتعمدة التي يرتكبها أحد الإداريين دون قصد، لكنهم لا يفضلون مفاتحته في ذلك.

تبديلات

استغرب مسؤول فريق بدوري المحترفين التبديلات التي يجريها المدرب الأوروبي خلال المباريات، ووصفها بأنها «بلا فائدة» لكونها تُبقي تكتيك اللعب نفسه دون رفع الأداء التنافسي للفريق، ما يعني أنها «من أجل التبديل فقط».

راتب

استغرب مدرب مواطن في أحد الدوريات عدم تخصيص راتب له من قبل ناديه منذ أن تم شموله بالدعم المالي الذي يقدمه له اتحاد كرة القدم، على الرغم من كونه مبلغاً بسيطاً، مشيراً إلى أن ذلك لا يشجعه على العمل التدريبي بهمة عالية.

مدرب

قدّم وكيل أعمال رياضيين عرضاً لإدارة نادٍ في دوري المحترفين، يقضي بالتعاقد مع مدرب المنتخب المغربي في كأس العرب طارق السكتيوي، استعداداً للموسم المقبل بعد نتائجه المميزة مع «أسود الأطلس».

