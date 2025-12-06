رمسات ملاعب

شروط

اشترط لاعب من أصحاب الإنجازات الدولية في إحدى الرياضات الفردية تكفّل اتحاد اللعبة بالتكاليف المالية قبل مشاركته في البطولة المقبلة، على الرغم من كونها بطولة محلية لا تحتاج لمبالغ مالية كبيرة.

قراءة

قال إداري بارز في أحد أندية دوري الدرجة الأولى إن فريقه يمتلك لاعبين بدرجة «سوبر»، لكنه أخفق في تحقيق نتائج إيجابية أبعدته عن المنافسة، موضحاً أن السبب يكمن في ضعف قراءات المدرب.

إفريقيا

وصف جمهور بطولة كأس العرب أن تركيز التصريحات الإعلامية على أن بطل النسخة الحالية سيكون أحد منتخبات عرب إفريقيا أسهم في تشكيل ضغط نفسي عليها، وقاد بعض المنتخبات للتفريط في نقاط ثمينة، إضافة إلى تعرّض لاعبين للطرد.

جلال

استغرب متابعون لبطولة كأس العرب قيام مدرب المنتخب العراقي بإبقاء قائد «أسود الرافدين» وحارس المرمى جلال حسن على دكة الاحتياط، وعدم إشراكه أساسياً رغم نجاحه كقائد وموجّه في الكثير من المباريات.

حراس

تساءل جمهور المنتخب الوطني عن أسباب عدم الاستعانة بحراس مرمى موهوبين وضمهم إلى «الأبيض» خلال كأس العرب، بدلاً من استدعاء حارس الشارقة عادل الحوسني العائد حديثاً من الإصابة.

مستويات

وصف خبراء فنيون المستوى الفني للجولة الأولى من كأس العرب بأنه كان عالياً، وتفوّق على كثير من مباريات بطولتي آسيا وإفريقيا، باستثناء مباراة العراق والبحرين التي ظهرت بمستوى فني متوسط.

