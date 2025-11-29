صافرة

انتقد مدرب الأداء التحكيمي في دوري الدرجة الأولى، واستغرب عدم رفع حكم الخط رايته للإشارة إلى وجود خطأ إلا بعد سماعه صافرة حكم الساحة، مشدداً على أن ذلك يسهم في إرباك المردود الفني للاعبين.

مراقب

فاجأ مراقب إحدى مباريات الجولة الماضية بدوري أدنوك للمحترفين، إعلامياً بعد تحدثه معه في الملعب بطريقة لا تتناسب وصلاحياته، ما يستدعي ضرورة عقد الرابطة ورش عمل لتصحيح هذا الجانب.

تهرّب

تهرّب مدرب فريق من الإجابة عن سؤال وجّهه له أحد الإعلاميين في المؤتمر الصحافي للمباراة، حول ما إذا كان يخشى الإقالة، بداعي أنه سؤال لا يُطرح في دوري أدنوك للمحترفين.

تاديتش

عبّر مشجعون عن إعجابهم بالروح الرياضية العالية التي يتمتع بها لاعب الوحدة الصربي دوشان تاديتش، الذي لم يرفض أي طلب للرد على أسئلة الإعلام، على الرغم من أنه كان مصاباً في رأسه ويحتاج إلى الذهاب للمستشفى، للاطمئنان على صحته.

شرط

استغرب متابعون لنادٍ جماهيريٍ يلعب في دوري أدنوك للمحترفين موافقة إدارة النادي على بند القيمة المالية العالية للشرط الجزائي الخاص بالمدرب في حال فسخ عقده، مؤكدين أن ذلك يعكس افتقاد الإدارة لبُعد النظر خلال المفاوضات.

تدريب

يطمح مدرب مواطن إلى تسلم تدريب أحد المنتخبات الوطنية في المراحل السنية من قبل اتحاد كرة القدم، مؤكداً أنه قادر على تحقيق نجاحات مميّزة، وأنه سيتخلى عن تدريب فريقه الذي يقوده بنجاح في دوري الدرجة الأولى في حال تم تكليفه، إذ يجد نفسه مؤهلاً لذلك.

