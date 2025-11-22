رمسات ملاعب

مدرب

استغرب مشجعون في بطولة دولية لإحدى الرياضات الفردية عدم اهتمام أحد المدربين بلاعبه قبل بداية المباراة، وانشغاله بالهاتف المحمول، وعدم مرافقته في الإحماء وتقديم الدعم الفني.

ملابس

ارتدى فريقان في مباراة بدوري كرة قدم الصالات ملابس متشابهة باللون الأبيض ولون آخر مقارب له، ما تسبب في صعوبة متابعة اللقاء، إذ وجد الجمهور صعوبة في تمييز الفريقين، مطالبين بمراجعة الأمر مستقبلاً.

دراسة

شكا لاعب في رياضة فردية عدم امتلاكه الوقت الكافي للدراسة، بسبب كثرة التدريبات والبطولات التي يشارك فيها، موضحاً أنها مشكلته الوحيدة في مسيرته الرياضية، ويتمنى إيجاد حلول لها من قبل النادي واتحاد اللعبة.

رد

استغرب مسؤول بارز في رياضة فردية ردّ مدرب الفريق بشأن أسباب الخسائر التي تعرّض لها اللاعب الموهبة في أكثر من مباراة، بعد تصريحه بأنه لا يستطيع تحسين أدائه أكثر من ذلك، مشيراً إلى أن مهمة المدرب الأساسية هي تطوير اللاعبين فقط.

تركيز

كشف مدرب فريق في دوري الدرجة الأولى أنه يعاني تراجع مستوى التركيز لدى أفضل لاعبيه أمام مرمى المنافس، موضحاً أنه يدرس بجدية وضع خطط لمعالجة ذلك، ما دام الدوري لايزال في بدايته، ولتصحيح المشكلة خلال المباريات الرسمية.

حلول

أشاد خبير مختص في التدريب بكثرة الحلول الفنية التي قدّمها المدرب الروماني أولاريو كوزمين، خلال مباريات المنتخب الوطني بتصفيات كأس العالم 2026، ومنها اللعب بأريحية عالية، وتوفير فرص هجومية كثيرة، مؤكداً أنها أسهمت في تقديم مباريات جيدة فنياً، رغم عدم التأهل.

