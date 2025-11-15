رمسـة مـلاعب

موقف

ثمَّنت إدارة نادٍ، يشارك أحد فرقها في دوري المراحل السنية، موقف المدرب المنافس، بإشراك حارس المرمى في الإحماء المشترك مع حارس فريقه، بعد غياب مدرب الحراس لسبب طارئ، وأكدت أن ذلك يعكس روحاً رياضية عالية.

طبيب

استغرب رياضيون متابعون لدوري الدرجة الأولى من أن أغلب الأندية لا يوجد لديها طبيب مختص في الطب الرياضي لمرافقة فرقها، واعتمادها على معالجين قد لا يكونون من أصحاب الاختصاص، وطالبوا اتحاد الكرة بمتابعة الأمر لأهميته.

متابعة

كلّفت إدارة أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين وكيلاً معروفاً باستكشاف المواهب خلال بطولة كأس العالم للناشئين المقامة حالياً في قطر، وفضّلت أن يكون اللاعب المرشح من أحد المنتخبات العربية، تمهيداً للتعاقد معه.

تصريح

فضّل إداري نادٍ يلعب في دوري الدرجة الأولى عدم الإدلاء بتصريح عقب خسارة فريقه في المباراة، على الرغم من تقديم لاعبيه مستوى فنياً جيداً، خشية إحراج إدارة النادي التي كانت تتوقع فوزاً سهلاً.

تكريم

كرّم مدرب حراس في أحد فرق المراحل السنية الإماراتية حارس مرمى الفريق المنافس، إضافة إلى حارس فريقه، وأشاد بروحه الرياضية العالية، رغم تلقيه خسارة قاسية، مبيناً أن هذا التكريم يهدف إلى دعم الحارس وتطوير نفسه، وعدم اهتزاز ثقته بذاته.

فارق

وصف مدرب فريق في الدرجة الأولى خسارة فريقه في المباراة الودية أمام نادٍ يلعب في دوري أدنوك للمحترفين، بالنتيجة الإيجابية، انطلاقاً من فارق الإمكانات بين الفريقين.

