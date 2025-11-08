قصة

يحرص مدرب حراس مرمى فريق يلعب في دوريات المراحل السنية على سرد قصة مؤثرة في نهاية كل أسبوع صادفها خلال مسيرته الرياضية الطويلة، يركز فيها على المواقف الأخلاقية والاجتماعية بهدف تأهيل لاعبيه للتعامل مع المواقف الصعبة المماثلة التي قد تصادفهم.

مهاجم

وصف جمهور نادٍ بدوري المحترفين عدد الفرص السهلة التي فرّط فيها المهاجم الصريح للفريق، الذي يتواجد في موقف صعب، بأنها السبب الأساسي في نزيف النقاط الذي تعرض له الفريق، مؤكدين أنه لابد من إيجاد حلول لتصحيح الأوضاع.

رميات

استغرب متابعون لمباراة الشارقة مع الاتحاد السعودي سماح الجهاز التحكيمي للاعبي الاتحاد البدلاء بإجراء عملية الإحماء بالقرب من الخط الجانبي، بشكلٍ ساهم في عرقلة أداء لاعبي الشارقة عند تنفيذ الرميات الجانبية بشكل مريح.

كفاءة

وصف لاعب دولي سابق، في مداخلة إعلامية، كفاءة مدرب النادي الذي يلعب في دوري المحترفين بأنها لا تتناسب مع الإمكانات الفنية العالية للاعبي الفريق، مؤكداً أن اللاعبين يحتاجون إلى مدرب قادر على توظيفهم بشكلٍ أفضل.

مزاجية

يعتقد مشجعو فريقٍ بدوري المحترفين أن مدرب الفريق في الموسم الحالي يتصرف بـ«مزاجية» عند اتخاذ قراراته، إلى درجة أنها أفقدته القدرة على استثمار دكة البدلاء بشكلٍ صحيح، وكذلك عند تحديد التشكيلة الأساسية للمباريات.

إنذار

أكد لاعب عربي بأحد فرق دوري المحترفين أنه لايزال لا يعرف سبب طرده من مباراة شارك فيها قبل جولتين، مطالباً بتفسير الحالة، مشدداً على أن غيابه عن اللعب نتيجة العقوبة أثر في مستواه.

sports@emaratalyoum.com