رمسـة مـلاعب

مسؤولية

حمّل لاعب سابق في دوري أدنوك للمحترفين إحدى المنصات على مواقع التواصل الاجتماعي مسؤولية تعثر المفاوضات التي كان يجريها مع أحد الأندية، بنشرها أخباراً غير دقيقة تشتت التركيز وتلعب دوراً سلبياً، على حد وصفه.

تكتيك

استغرب لاعب فريق بدوري أدنوك للمحترفين جلوسه على دكة البدلاء في أول ثلاث مباريات رسمية للفريق في وقت شارك أساسياً في كل المباريات الودية التي خاضها فريقه في المعسكر الخارجي، وعند سؤاله ردّ عليه المدرب بأنه «تكتيك يخص الجهاز الفني».

فائدة

انتقد لاعبو فريق بدوري الدرجة الأولى المدرب الأجنبي المعروف بنجاحاته السابقة، وقالوا إنهم لم يستفيدوا حتى الآن من التدريبات، ولم يلمسوا تطوراً ملحوظاً في الأداء، متسائلين إذا كان السبب فيهم أم في الجهاز الفني.

تقديم

كشف مدرب أجنبي في رياضة فردية عن شعوره بالإحباط من إدارة النادي لعدم تقديمه للإعلام الرياضي، وتأجيل ذلك لأشهر قبل أن يتم إبلاغه بأن هذا الإجراء أصبح متأخراً، ولا فائدة منه.

نظام

يتبع مدرب فريق بدوري أدنوك للمحترفين نظاماً صارماً، إذ يدقق كثيراً على التزام اللاعبين بوقت الوصول للنادي، وتطبيق التعليمات الفنية خلال التدريبات، وأبلغهم بأن النجاح في كرة القدم يبدأ منذ أول خطوة.

قيد

برزت في الموسم الحالي ظاهرة تسجيل اللاعبين في أكثر من نادٍ خلال الموسم الواحد في منافسات لعبة فردية، ما دفع فنيين للمطالبة بنظام قيد للاعبين سنوياً بهدف الحفاظ على حقوق الأندية الراعية.

