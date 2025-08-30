استياء

تسود حالة من الاستياء داخل أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين من تصرفات مهاجمه الأجنبي، بعدما أبدى اللاعب سلوكاً فظاً تجاه زملائه في التدريبات والمباريات، ما دفع عدداً منهم إلى رفع شكاوى لإدارة النادي.

اختفاء

اختفت الفقرة التحليلية الخاصة بالتحكيم من معظم البرامج التلفزيونية الرياضية منذ بداية الموسم الكروي الحالي، ما يوحي بوجود رغبة في عدم بثها، نظراً لما تثيره عادة من جدل واسع بين الجماهير.

توجيه

طالب مدرب فريق في دوري المحترفين لاعبيه بعدم الالتفات إلى التعليقات التي تنشر في بعض مواقع التواصل، سواء كانت سلبية أو إيجابية، للحفاظ على تركيزهم عالياً قبل المباريات.

ضغط

أعرب لاعبو أحد أندية دوري الدرجة الأولى عن استيائهم وشعورهم بالضغط من التصريحات المتكررة لمسؤولي النادي حول الصعود لدوري المحترفين، على الرغم من أن المسابقة لم تنطلق بعد.

سفر

استغرب جمهور نادٍ يلعب في دوري المحترفين من سماح الإدارة للاعب دولي بالسفر إلى بلده خلال فترة «فيفا دي»، على الرغم من عدم استدعائه من قبل منتخب بلاده الذي تنتظره مباراة ودية.

تقنين

انتقد مسؤول نادٍ في دوري الدرجة الأولى الظهور الإعلامي المتكرر للاعبين، مشدداً على أن ذلك أسهم في فشل الفريق في تحقيق نتائج جيدة الموسم الماضي، داعياً إلى تقنين ذلك في الموسم الجديد.

sports@emaratalyoum.com