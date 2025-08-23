خطة

وضع الجهازان الإداري والفني لفريق الإمارات خطة إعداد متكاملة تحضيراً للموسم المقبل من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، تضمنت محاضرات نفسية وطبية وتحكيمية.

مسؤول

فضل مسؤول كبير في نادٍ بدوري أدنوك للمحترفين عدم إجراء أي مقابلة إعلامية إلا بعد مرور خمس جولات من البطولة، لتجنب أي ضغط نفسي قد يتشكل على لاعبي فريقه.

شارة

وافق لاعب أجنبي يلعب في الدرجة الأولى على التوقيع على عقده الجديد بمبلغ أقل من المبلغ الذي اشترطه مسبقاً، مقابل منحه شارة «الكابتن» التي بحوزة لاعب من أصحاب الخبرة والتي تنازل عنها لأجل مصلحة فريقه.

تكرار

يكتفي مدرب أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين بالإدلاء بتصريحات إعلامية مقتضبة بعد كل مباراة منذ الموسم الماضي، ويتجنب تقديم أي معلومات جديدة عن فريقه، ويكرر دوماً العبارات نفسها بالحديث عن مستقبل الفريق بالقول: «ولا شيء جديداً».

تشجيع

شكا جمهور نادٍ بدوري المحترفين من انتقاد ضمني وجهته لهم إدارة النادي بعدم التشجيع بقوة في وقت لم تزودهم الإدارة بأي مستلزمات للتشجيع، ولم توفر بيئة تساعدهم في أداء مهمتهم لتحفيز اللاعبين داخل الملعب.

تذاكر

يحرص مشجع - أحد رواد النادي - على توفير تذاكر مجانية للمشجعين من أجل تأمين حضور جماهيري يدعم فريقه في دوري أدنوك للمحترفين، ما حظي بإشادة واسعة بين أوساط جماهير النادي.

