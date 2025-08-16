دهشة

أصابت خسارة ثقيلة لأحد فرق دوري المحترفين - في مباراة ودية - جمهوره بدهشة، مع ختام المعسكر التدريبي، معرباً عن قلقه على الفريق قبل انطلاق الموسم، وقال عبر مواقع التواصل: «الفريق لا يبشر بخير».

هبوط

كشف مدرب في دوري الدرجة الأولى أنه يفكر في الحصول على اللقب، لكنه في الوقت نفسه، فوجئ بجودة تعاقدات الفرق الأخرى، مشدداً على أنه «لا شيء مضموناً في الموسم المقبل».

طلب

طلب لاعب أجنبي في أحد فرق الدرجة الأولى من إدارة النادي، التوسط لحل خلافات قديمة حدثت في مواسم سابقة مع مدرب الفريق، لتفادي تكرار الأجواء السلبية السابقة.

فرصة

أضاع نادٍ في دوري المحترفين فرصة التعاقد مع لاعب دولي مهم يلعب في خط الهجوم، وذلك بكثرة الاستفسارات عنه وطول فترة التفاوض، ما دفع اللاعب للتوقيع مع نادٍ آخر.

سوبر

ركز أحد فرق المحترفين على اختيار لاعب سوبر في كل خط في الملعب (حراسة المرمى والدفاع والوسط والهجوم)، كرهان فني يخوض به مباريات الموسم المقبل، تفادياً للهبوط.

أدوات

استغرب مشجعو أحد أندية المحترفين عدم تزويد الجمهور بأدوات التشجيع التي تُعدّ أساسية خلال المباريات، من قبل إدارة النادي، ما جعل التحضيرات لمؤازرة الفريق غير فعالة، مطالبين بسرعة الاستجابة لدعم اللاعبين.

sports@emaratalyoum.com