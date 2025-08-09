لاعبون

وصف محلل رياضي متابع لدوري الدرجة الأولى تعاقدات نادٍ يطمح للمنافسة على الصعود، مع لاعبين معروفين بمسيرتهم، بالأمر الجيد، معتبراً أن تقدّمهم في العمر قد يُضعف حظوظ الفريق وقد لا يساعد في بناء فريق قوي.

آراء

نقل مسؤول في نادٍ يلعب في دوري المحترفين، آراء فنية محبطة عن مجريات المعسكر الخارجي لمجلس الإدارة، قد تتسبب في تعرض أكثر من لاعب ومدرب للاستغناء عن خدماتهم قبل بدء الموسم.

ضغط

أكد إداري في أحد أندية المحترفين أنه تعرّض لضغط نفسي كبير خلال المعسكر التدريبي، خشية تعرض أي من اللاعبين للإصابة، بسبب شدة التدريبات التي اتبعها مدرب الفريق خلال الوحدات البدنية، على الرغم من أن الموسم لم ينطلق بعد.

مركز

يستفسر عدد من مشجعي فريق يلعب في دوري المحترفين، عن السر وراء تعاقد إدارة النادي مع أكثر من لاعب في مركز واحد، دون الانتباه للمراكز الأخرى، في الانتقالات الحالية، مشيرين إلى أن الفريق بحاجة إلى تدعيم خط الهجوم.

شرط

اشترط مدرب أجنبي لنادٍ في الدرجة الأولى، خلال التفاوض مع نادٍ جديد، أن يكون التعاقد مع اللاعبين الأجانب من اختياره، إضافة إلى مشاركة محدودة للجنة الفنية، كشرط للتوقيع على تدريب الفريق.

مفكرة

اعتبر مدرب نادٍ في دوري الدرجة الأولى، أن تحديد موعد بطولة كأس الاتحاد الذي تم الإعلان عنه أخيراً، سيساعده في تنظيم مفكرة العمل بشكل جيد، للتخلص من ضغط المباريات المحتمل خلال الفترة المقبلة.

