شباب الأهلي يتعاقد مع المدرب البرازيلي أندريه جاردين

أعلنت شركة شباب الأهلي لكرة القدم تعاقدها رسمياً مع المدرب البرازيلي، أندريه جاردين، لقيادة الفريق الأول، استعداداً للموسم الرياضي 2026-2027، خلفاً للمدرب البرتغالي باولو سوزا.

ولدى جاردين (46 عاماً) مسيرة تدريبية حافلة بالنجاحات، كان آخرها مع نادي كلوب أميركا المكسيكي، الذي قاده إلى تحقيق ثلاثة ألقاب متتالية في الدوري المكسيكي، إلى جانب التتويج بكأس الأبطال، وكأس السوبر المكسيكي، وكأس الأبطال للأندية في أميركا الشمالية.

كما سبق للمدرب البرازيلي قيادة منتخب البرازيل الأولمبي للتتويج بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020»، بعدما تدرج في تدريب منتخبات البرازيل للفئات السنية، وحقق لقب بطولة تولون الدولية عام 2019.

ويمتلك جاردين خبرة طويلة في تطوير المواهب، حيث بدأ مشواره مع فرق الفئات السنية في إنترناسيونال وغريميو، قبل أن يتولى تدريب فرق الشباب في ساو باولو، ثم العمل مع المنتخب البرازيلي الأولمبي، لينتقل بعدها إلى الدوري المكسيكي ويحقق واحدة من أنجح التجارب التدريبية في السنوات الأخيرة.