«لجنة رعاية المواهب» تضم 5 لاعبين في الشراع الحديث

وقّعت لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية برعاية وزارة الرياضة خمسة اتفاقات لضم لاعبين ناشئين جدد في رياضة الشراع الحديث، إلى برامجها للرعاية والتأهيل الرياضي، وهم: خليفة أحمد الرميثي، وحمد فهد مشعل المهيري، وزايد عمر رجب الحوسني، وكورنيليا بايونك، وجيان هيرفى، وذلك بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث.

تم توقيع الاتفاقات بحضور الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، حيث وقّعها الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة رئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، وأولياء أمور اللاعبين.