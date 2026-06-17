الجهوري: 99 ميدالية و6 كؤوس من أفضل إنجازات «أبوظبي للرياضات المائية»

أكد عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية رئيس اللجنة الفنية، أحمد الجهوري، أن النتائج التي حققها النادي في بطولة كأس الإمارات للسباحة تعكس حجم العمل الفني والإداري الذي بُذل طوال الموسم، مشيراً إلى أن حصد 99 ميدالية ملونة وست كؤوس، إلى جانب تحقيق رقمين قياسيين جديدين لدولة الإمارات، يعد من أفضل الإنجازات في تاريخ مشاركات النادي بالبطولة.

وقال الجهوري لـ«الإمارات اليوم»: «نفخر بما حققه سباحونا في هذه البطولة، بعد أن نجحوا في إحراز 99 ميدالية بواقع 30 ذهبية و26 فضية و43 برونزية، إضافة إلى الفوز بستة كؤوس، من بينها أربع كؤوس فردية لأفضل السباحين وأفضل الأرقام، وهو إنجاز يعكس نجاح خطط الإعداد والتطوير التي يعمل عليها النادي بصورة مستمرة».

وأضاف: «هذه النتائج لم تأتِ من فراغ، بل هي ثمرة منظومة عمل متكاملة تضم مجلس الإدارة والأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين وأولياء الأمور، والجميع كان شريكاً في هذا النجاح، كما أن تسجيل رقمين قياسيين جديدين للدولة يؤكد امتلاك النادي مواهب قادرة على المنافسة وصناعة الإنجازات على المستويات كافة».

وأوضح أن النادي يواصل تنفيذ استراتيجية طويلة المدى، لإعداد جيل من الأبطال القادرين على تمثيل الدولة في البطولات الخارجية.