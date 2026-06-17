«أمبودسمان» يدافع عن لقبه في مهرجان «رويال آسكوت» البريطاني

يبحث المهر «أمبودسمان» بشعار «غودولفين»، وإشراف المدربين جون وثيدي غوسدن، عن إنجاز أول حصان منذ 30 عاماً يتوج لمرتين على التوالي في سباق «برينس أوف ويلز ستيكس»، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الأولى «جروب 1» لمسافة 2000 متر عشبي، حين يدافع المهر، البالغ من العمر أربع سنوات، عن لقبه في السباق الذي يجري اليوم في الشوط الرئيس، في ثاني أيام مهرجان «رويال آسكوت» البريطاني العريق، الممتد حتى السبت المقبل، ويعد درة موسم السباقات العشبية على الساحة الدولية.

ويعود «أمبودسمان» إلى «رويال آسكوت» بعد تحقيقه إنجازات لافتة في سباقات الفئات، بعد أن أضاف إلى سجلاته، أغسطس الماضي، انتصاراً جديداً على صعيد سباقات «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً بتتويجه بلقب سباق «غودمونت إنترناشيونال ستيكس» الذي جرى على مضمار «يورك» البريطاني، قبل أن ينتزع مارس الماضي لقب سباق «دبي تيرف» للفئة الأولى في أمسية كأس دبي العالمي، وليستهل موسمه الأوروبي أواخر الشهر الماضي بفوزه في سباق «بريغادير جيرارد ستيكس» لخيول الفئة الثالثة «جروب 3» الذي جرى الشهر الماضي على مضمار «ساندون بارك».

ويواجه «أمبودسمان» في تحديه الجديد، سبعة من خيرة جياد المسافات المتوسطة، يتقدمها الجواد «المقام» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب إد ووكر، المتوج الشهر الماضي بطلاً في سباق كأس «تاترسالز الذهبي» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الأولى «جروب 1» لمسافة 2100 متر عشبي، وجرى في ختام مهرجان الـ«غينيز الإيرلندي» على مضمار «ذا كرا» العريق.

كما تبرز ضمن قائمة الجياد الدولية المنافسة على اللقب، بطل سباق «قوس النصر الفرنسي» للموسم الماضي الجواد «داريز» المملوك لـ«إسطبلات آغا خان» بإشراف المدرب فرانسيس غرافار.

ويدفع فريق «غودولفين» في الحفل ذاته بالجواد «ديل مارو» بإشراف المدرب شارلي آبلبي، للمنافسة على لقب سباق «كوينز فاز» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الثانية «جروب 2» لمسافة 2800 متر عشبي.