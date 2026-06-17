العين يعيد وصفة الموسم الذهبي بمعسكرين في المغرب وإسبانيا

علمت «الإمارات اليوم» أن نادي العين استقر على إقامة معسكره الإعدادي للموسم الجديد على مرحلتين، تبدأ الأولى في المغرب، حيث سيخوض الفريق برنامجاً تدريبياً مكثفاً يتخلله عدد من المباريات الودية، قبل أن ينتقل إلى إسبانيا لاستكمال المرحلة الثانية من الإعداد، وخوض مجموعة أخرى من المباريات التحضيرية.

وتنطلق التحضيرات الرسمية بإجراء الفحوص الطبية للاعبين خلال الأسبوع الثاني من شهر يوليو المقبل، على أن تغادر بعثة الفريق بعدها مباشرة إلى المغرب لبدء المعسكر الخارجي.

ومن المنتظر أن يلتحق بالمعسكر الثلاثي الدولي: المغربي سفيان رحيمي، والمصري رامي ربيعة، والباراغواياني أليخاندرو كاكو، عقب انتهاء مشاركتهم مع منتخباتهم الوطنية في نهائيات كأس العالم لكرة القدم المقامة حالياً، وذلك وفق البرنامج الزمني المخصص للاعبين الدوليين بعد انتهاء التزاماتهم الدولية.

ويعيد «الزعيم» بذلك تجربة الموسم الماضي، حين أقام معسكره التحضيري بالطريقة ذاتها بين المغرب وإسبانيا، قبل أن يختتم البرنامج بالمشاركة في بطولة كأس غرناطة الودية، التي نجح في التتويج بلقبها، في بداية موسم شهد لاحقاً تتويجه بثنائية دوري المحترفين وكأس رئيس الدولة.

وعلى صعيد التعاقدات، فرضت إدارة النادي طوقاً من السرية على تحركاتها خلال فترة الانتقالات الصيفية، في وقت تواصل فيه العمل على عدد من الملفات المتعلقة بتدعيم صفوف الفريق للموسم الجديد.

وتسعى الإدارة لحسم ملف خط الهجوم بالتحديد بعد أن أصبح الهداف التوغولي، لابا كودجو، الذي ينتهي عقده نهاية الشهر الجاري، خارج الحسابات الفنية للفريق.

وتخطط الإدارة لحسم ملف التعاقدات مبكراً لضمان انضمام اللاعبين الجدد إلى فترة الإعداد، والاستفادة من المعسكر الخارجي، في ظل رغبة الجهاز الفني، بقيادة الصربي فلاديمير إيفيتش، في الوصول إلى أكبر قدر من الانسجام والاستقرار قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويطمح العين إلى استثمار فترة التحضير بالشكل الأمثل للحفاظ على ألقابه المحلية، ومواصلة المنافسة بقوة على جميع البطولات التي سيشارك فيها خلال الموسم المقبل، وفي مقدمتها دوري أبطال آسيا النخبة.