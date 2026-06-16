المهر غير المهزوم «بو إيكو» يتوج بطلاً في سباق «سانت جيمس بالاس ستيكس»

توج المهر غير المهزوم «بو إيكو» المملوك لورثة الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، وإشراف المدرب جورج بوجي، بطلاُ لسباق «سانت جيمس بالاس ستيكس» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الأولى «جروب1» لمسافة 1600 متر عشبي، وجرى اليوم الثلاثاء، في الشوط الرابع والرئيس في اليوم الافتتاحي من مهرجان «رويال آسكوت» البريطاني العريق، والممتد حتى السبت المقبل، ويعد درة سباقات المضامير العشبية على الساحة الدولية.

وأضاف «بو إيكو» البالغ من العمر ثلاث سنوات الانتصار الخامس في مسيرته، والثاني على التوالي في سباقات «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، جامعاً من خلالها ثنائية «كلاسيكية» بعد تتويجه مطلع الشهر الماضي بطلاً لسباق «2000 غينيز الإنجليزي».

ونجح الفارس بيلي لوغان، كيفية قيادة المهر «بو إيكو» للبقاء على مقربة من كوكبة الصدارة، قبل إطلاق العنان لقدارته في المراحل الأخيرة، متجاوزاً منافسيه، وقاطعاً خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقة 38 ثانية و48 جزء من الثانية، بفارق ضئيل بلغ «الرأس القصير» عن صاحب المركز الثاني وبطل «2000 غينيز الإيرلندي» المهر «جستاد» بإشراف المدرب الخبير إيدين أوبراين، وقيادة الفارس ريان مور.

وواصلت الجياد الإماراتية تألقها، بعدما ذهب المركز الثالث في السباق لممثل فريق «غودولفين» المهر «توك أوف نيويورك» بإشراف المدرب شارلي آبلبي وقيادة الفارس وليام بيوك.

وعلق الفارس بيلي لوغان على انتصار المهر «بو إيكو» بتصريحات صحفية، بقوله: «اعترف أن الانتصار لم يكن سهلاً، إذ عانينا لفترات طويلة البقاء محاطين بالمنافسين، إلا أن (بو إيكو) لم يستسلم، وأظهر قدراته الاندفاعية القوية في المراحل الختامية نحو تحقيق الفوز».