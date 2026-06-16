الأردن يبدأ الحلم المونديالي أمام النمسا

يلتقي منتخب الأردن مع نظيره النمساوي، الساعة 8:00 من صباح الغد بتوقيت الإمارات، ضمن منافسات المجموعة الـ10 ببطولة كأس العالم على ملعب «سان فرانسيسكو باي إيريا»، في لقاء يحمل أهمية كبيرة لكلا المنتخبين مع بداية رحلتهما في البطولة العالمية، ويلتقي في المجموعة نفسها منتخبا الأرجنتين «بطل العالم» والجزائر الساعة 5:00 من فجر الغد.

الأردن - النمسا

يعيش المنتخب الأردني واحدة من أهم اللحظات في تاريخه الكروي، بعدما نجح في التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى على الإطلاق، وهو إنجاز يُعد ثمرة سنوات من التطور داخل الكرة الأردنية، حيث تمكن «النشامى» من فرض أنفسهم بين أفضل المنتخبات الآسيوية خلال السنوات الأخيرة.

ولم يكن التأهل إلى كأس العالم الإنجاز الوحيد للأردن خلال الفترة الماضية، إذ واصل الفريق تقديم مستويات مميزة في بطولة كأس العرب، حيث شق طريقه حتى المباراة النهائية وقدم عروضاً قوية لفتت الأنظار، غير أن الحلم انتهى بطريقة مؤلمة بعد أن خسر النهائي أمام المغرب بنتيجة 3-2 بعد التمديد، في مباراة بقيت عالقة في أذهان الجماهير الأردنية.

ويدخل المنتخب النمساوي، بقيادة نجمه كونراد لايمر، المباراة بطموحات واضحة تتمثل في تحقيق انطلاقة قوية تقربه من التأهل إلى الأدوار الإقصائية، بينما يعيش المنتخب الأردني لحظة تاريخية بمشاركته الأولى على الإطلاق في نهائيات كأس العالم، ساعياً إلى إثبات قدرته على منافسة المنتخبات الكبرى وعدم الاكتفاء بمجرد الظهور في الحدث العالمي.

ويعود منتخب النمسا إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ نسخة فرنسا 1998، منهياً انتظاراً دام 28 عاماً. وخلال تلك الفترة فشل المنتخب النمساوي في التأهل إلى عدة نسخ متتالية، قبل أن ينجح أخيراً في استعادة مكانه بين كبار منتخبات العالم بفضل مشروع فني مميز يقوده المدرب الألماني رالف رانغنيك.

وقدم منتخب النمسا نتائج إيجابية في فترة الإعداد للبطولة، حيث خاض ثلاث مباريات ودية ونجح في الفوز بها جميعاً، بداية من الانتصار الكبير على غانا 5-1، ثم الفوز على كوريا الجنوبية بهدف نظيف، قبل التغلب على تونس بالنتيجة ذاتها.

ولم يتعرض منتخب النمسا لأي خسارة في آخر خمس مباريات، ما يمنحه دفعة معنوية كبيرة قبل بداية مشواره في المجموعة.

كما يطمح المنتخب النمساوي إلى تحقيق إنجاز تاريخي يتمثل في بلوغ الأدوار الإقصائية لكأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1954، وهي فترة طويلة تعكس حجم التحدي الذي ينتظر هذا الجيل من اللاعبين.

الأرجنتين - الجزائر

يستهل منتخب الأرجنتين لكرة القدم، بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي، حملة الدفاع عن لقب بطولة كأس العالم بمواجهة منتخب الجزائر بقيادة نجمه رياض محرز ضمن منافسات المجموعة الـ10، وذلك في مدينة كانساس سيتي الأميركية، في لقاء يترقبه عشاق كرة القدم حول العالم لمعرفة ما إذا كانت كتيبة ليونيل سكالوني قادرة على مواصلة طريق النجاح الذي بدأته في قطر 2022.

ويدخل منتخب الأرجنتين البطولة بطموحات كبيرة تتمثل في الحفاظ على اللقب العالمي الذي حققه قبل أربعة أعوام، ليصبح ثالث منتخب في التاريخ ينجح في التتويج بكأس العالم مرتين متتاليتين بعد إيطاليا والبرازيل.

وتشير الأرقام إلى أن الأرجنتين تمتلك سجلاً مميزاً في المباريات الافتتاحية بكأس العالم، حيث يعود آخر فشل لها في التسجيل خلال المباراة الأولى إلى مونديال 1990 عندما خسرت أمام الكاميرون بهدف نظيف في واحدة من أكبر مفاجآت البطولة آنذاك.

ومنذ ذلك الحين نجح المنتخب الأرجنتيني في هز الشباك في جميع مبارياته الافتتاحية بالمونديال.

كما تمنح الإحصاءات الأرجنتين أفضلية إضافية قبل مواجهة الجزائر، حيث حققت ستة انتصارات متتالية أمام المنتخبات الإفريقية في كأس العالم، منذ خسارتها الشهيرة أمام الكاميرون.

ومع ذلك، فإن ذكريات السقوط المفاجئ أمام السعودية في افتتاح مشوارها بمونديال قطر 2022 تظل حاضرة في الأذهان، وهو ما سيدفع سكالوني ولاعبيه إلى التعامل بحذر شديد مع المنتخب الجزائري.

وعلى صعيد المواجهات المباشرة، فإن المنتخبين التقيا مرة واحدة فقط في التاريخ، وكانت في مباراة ودية أقيمت، عام 2007، على ملعب كامب نو بمدينة برشلونة الإسبانية، وانتهت بفوز الأرجنتين بنتيجة 4-3، وشهدت تسجيل ليونيل ميسي أول ثنائية له بقميص المنتخب الأول.

• الأرجنتين تطارد إنجاز إيطاليا والبرازيل برفع كأس العالم للمرة الثانية على التوالي.