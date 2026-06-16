جياد الإمارات تبدأ تحدي «رويال آسكوت»

تتجه أنظار عشاق سباقات الخيل العالمية، اليوم، نحو مضمار آسكوت العريق في إنجلترا، حيث ينطلق مهرجان «رويال آسكوت» درّة سباقات الخيل البريطاني، ويحظى على مدار أيامه الخمسة، بحضور الملك شارلز، ملك بريطانيا والمملكة المتحدة، وأفراد العائلة المالكة، بجانب كبار الضيوف في محفل يضم 35 من أقوى الأشواط، ينافس على ألقابها نخبة خيول المضامير العشبية على الساحة الدولية.

ويتضمن اليوم الافتتاحي من المهرجان سبعة أشواط، ثلاثة منها خصصت لخيول «جروب 1» الأعلى تصنيفاً على الساحة العالمية، بجانب كونها من ضمن سلسلة موسم السباقات البريطاني، يقابلها شوط ضمن سباقات «جروب 2»، وشوط لفئة «ليستد»، وشوطان لفئة «هانديكاب».

ويحظى المهرجان في نسخته الـ314، بمشاركة قوية لخيول الإمارات، تبلغ ذروتها في اليوم الأول، بدايةً من الشوط الافتتاحي «كوين آن ستيكس» لخيول الفئة الأولى «جروب 1» لمسافة 1600 متر، الذي يسجل مشاركة لخمسة جيادٍ إماراتية، يبرز منها نجم فريق «غودولفين» الجواد «نوتابل سبيتش» الطامح لانتصاره الثاني هذا الموسم على صعيد سباقات «جروب1» والسادس في مسيرته على صعيد هذه الفئة الأعلى تصنيفاً عالمياً، بعد تتويجه، الشهر الماضي، على مضمار «نيوبري» البريطاني بلقب سباق «لوكينغ سيتيكس»، في مسيرةٍ تضم أيضاً تتويجه، في نوفمبر الماضي، بلقب سباق «بريديرز كب» الأميركي الشهير، وسبقها في العام ذاته بتتويجه بلقب «وودباين مايل» الكندي، كما تتضمن مسيرته تتويجه في العام 2024 بلقب سباق «2000 غينيز الإنجليزي».

كما يسرج مدرب فريق «غودولفين» شارلي آبلبي، في السباق ذاته، الجواد «أوبرا بالو» القادم من انتصار، الشهر الماضي، على مضمار «سانداون البريطاني» بلقب سباق للفئة الثانية «جروب2».

وتعول الآمال الإماراتية في الشوط الافتتاحي على الجواد «مور ثندر» لمالكه سهيل سعيد، وإشراف المدرب وليام هاغاس، والذي حل وصيفاً خلف «نوتابل سبيتش»، الشهر الماضي، في سباق «لوكينغ ستيكس».

«باو إيكو» في مهمة «سانت جيمس بالاس ستيكس»

يتصدر المهر غير المهزوم «باو إيكو»، المملوك لورثة الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، وإشراف المدرب جورج بوجي، الترشيحات كأبرز المنافسين على لقب الشوط الرابع «سانت جيمس بالاس ستيكس» لخيول الفئة الأولى لمسافة الميل (1600 متر عشبي).

ويتجه «باو إيكو» إلى «رويال آسكوت» بطموح إضافة لقبه الثاني على صعيد سباقات الفئة الأولى، بعد تتويجه، مطلع الشهر الماضي، بطلاً لسباق «2000 غينيز الإنجليزي». ويواجه «باو إيكو» في مهمته الجديدة، تحدي كوكبة من خيرة جياد مسافة الميل، يتقدمها المهر «جستاد»، بإشراف المدرب الأيرلندي الخبير أيدين أوبراين.

كما تبرز ضمن قائمة الجياد المنافسة على اللقب، ممثل فريق «غودولفين» المهر «توك أوف نيويورك» بإشراف المدرب شارلي آبلبي.