نادي الجزيرة الحمراء يكرّم فِرَقه الرياضية وأجهزته الفنية والإدارية

كرّم نادي الجزيرة الحمراء فِرَقه الرياضية والأجهزة الفنية والإدارية خلال حفله السنوي، تقديراً للإنجازات التي حققتها مختلف الفِرَق الرياضية والجهود التي بذلتها الكوادر العاملة خلال الموسم الرياضي.

وقال النادي، في بيان له، إن التكريم يأتي في إطار حرص النادي على ترسيخ ثقافة التميز والاحتفاء بالعطاءات التي أسهمت في تعزيز مسيرته الرياضية، بما يدعم استدامة التطور، ويرتقي بمستويات الأداء في مختلف الألعاب الرياضية.

وشهد الحفل تكريم اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، الذين كان لهم دور بارز في دعم مسيرة الفِرَق الرياضية وتحقيق مستهدفاتها.

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة الحمراء وشركة كرة القدم، سيف الزعابي، أن ما يحققه النادي من نتائج إيجابية هو ثمرة العمل الجماعي والتكامل بين مختلف الفرق والأجهزة الفنية والإدارية، مشيراً إلى أن هذا التكريم يعكس تقدير النادي للجهود المبذولة، وحرصه على تحفيز الكفاءات والاحتفاء بالعطاء المتميز، كما أكد أن التطور الذي يشهده القطاع الرياضي يأتي بفضل الدعم المتواصل الذي توليه القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين.

وقال: «يمثل هذا الحفل تقديراً للجهود التي بذلها اللاعبون والمدربون والإداريون، والتي أسهمت في تعزيز مسيرة النادي وحضوره الرياضي. ونؤمن بأن الاستثمار في الكفاءات وتحفيزها يشكل أساساً لمواصلة التطور وتحقيق مستهدفاتنا خلال المرحلة المقبلة».