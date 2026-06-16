سالم القاسمي: بطولة الفجيرة للمبارزة حققت أهدافها

اختتمت، أمس، منافسات بطولة الفجيرة المجمّعة للمبارزة، التي نظمها اتحاد اللعبة، على مدى ثلاثة أيام، بمجمع زايد الرياضي في الفجيرة، بالتعاون مع نادي الفجيرة للفنون القتالية، بمشاركة قياسية بلغت 382 لاعباً ولاعبة، يمثلون 12 نادياً وأكاديمية من مختلف أنحاء الدولة.

وشهدت البطولة منافسات قوية في مختلف الأسلحة والفئات العمرية، ضمن ختام الموسم الرياضي المحلي للمبارزة، حيث أقيمت المنافسات لفئات تحت 10 سنوات، وتحت 12 سنة، وتحت 14 سنة، وتحت 17 سنة، وتحت 20 سنة، إضافة إلى فئة العمومي.

وتوَّج الفائزين والفائزات، الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي، رئيس اتحاد الإمارات للمبارزة، بحضور مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية، نادر أبوشاويش، ونائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، محمد غانم المنصوري، وأعضاء مجلس الإدارة.

وأكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي أن البطولة حققت أهدافها الفنية والتنظيمية، وشكلت فرصة مهمة لتقييم مستويات اللاعبين واللاعبات واكتشاف المواهب الواعدة، مشيداً بالتعاون المثمر مع نادي الفجيرة للفنون القتالية، ودوره في إنجاح الحدث.

وأضاف أن المشاركة الواسعة والإقبال الكبير على البطولة يعكسان التطور المتواصل لرياضة المبارزة في الدولة، والجهود المشتركة بين الاتحاد والأندية والأكاديميات لتوسيع قاعدة الممارسين ورفع المستوى الفني للاعبين واللاعبات، بما يدعم الاستعدادات للاستحقاقات المقبلة على المستويين الإقليمي والدولي.