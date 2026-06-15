«جودو الإمارات» يخوض 3 نزالات في افتتاح بطولة «أولان باتور»

يفتتح المنتخب الوطني للجودو مشاركته في بطولة أولان باتور «غراند سلام 2026»، بخوض ثلاثة نزالات، يوم الجمعة المقبل، في الوزن الخفيف، لكل من بشيرات خرودي (وزن 52 كغم)، وسيمون قسطنطين (تحت 60 كغم)، ونارمند بيان (تحت 66 كغم).

وأعلن اتحاد الجودو، في بيان له، أن بعثة المنتخب ستصل إلى منغوليا اليوم قادمة من كرواتيا بعد اختتام معسكر الإعداد وخوض 60 نزالاً، بجانب التدريبات البدنية والتكتيكية، استعداداً للمشاركة في البطولة التي ينظمها الاتحاد المنغولي، بإشراف الاتحاد الدولي، من 19 إلى 21 يونيو الجاري، بمشاركة 464 لاعباً ولاعبة من 59 دولة.

وتضم البعثة التي يترأسها عضو اللجنة الأولمبية الوطنية نائب رئيس الاتحاد، الدكتور ناصر التميمي، والمدرب فيكتور سيكروف، وطاقمه المساعد، بجانب 11 لاعباً ولاعبة.

وتبدأ مراسم البطولة بإجراء القرعة يوم الخميس المقبل، عبر تقنية الفيديو، ويبلغ إجمالي جوائزها 154 ألف يورو، إضافة إلى أهمية نقاطها ضمن محطات التأهل إلى أولمبياد 2028.

وتقام منافسات وزن خفيف المتوسط يوم السبت المقبل، بمشاركة أربعة لاعبين، هم: ناجي يزبيك ومحمد بيك (تحت 73 كغم)، وعمر جاد وطلال شفيلي (تحت 81 كغم)، وصولاً إلى الوزن الثقيل في اليوم التالي لكل من اللاعبة اليزا ليتيف (تحت 78 كغم)، وأرام جورجيان (تحت 90 كغم) وظفار كوسوف (تحت 100 كغم)، وعمر معروف (فوق 100 كغم).