سالم عبدالرحمن يتألق في بطولة آسيان للشطرنج الإلكتروني

حقق الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن، لاعب منتخب الإمارات الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، إنجازاً جديداً للشطرنج الإماراتي بحصوله على المركز الخامس في بطولة آسيان للشطرنج الإلكتروني، التي أقيمت في العاصمة التايلاندية بانكوك بمشاركة 22 لاعباً من نخبة أساتذة اللعبة في العالم، يتقدمهم بطل العالم النرويجي ماغنوس كارلسن.

وأقيمت البطولة بدعم من اتحاد الشطرنج التايلاندي ومبادرات الابتكار الرقمي الحكومية، في إطار جهود تعزيز الرياضات الذهنية والاستفادة من التقنيات الحديثة، حيث شكلت منصة فريدة تجمع بين الاستراتيجية العريقة للشطرنج وأجواء المنافسات الإلكترونية المتطورة، ما أسهم في استقطاب نخبة من أبرز اللاعبين على الساحة الدولية.

وقدم سالم عبدالرحمن أداءً مميزاً خلال منافسات البطولة، حيث تصدر المجموعة الثانية برصيد 3.5 نقطة، بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات وتعادلاً واحداً دون أي خسارة، ليؤكد جاهزيته الفنية وقدرته على منافسة كبار نجوم اللعبة.

وواصل بطل الإمارات تألقه في مرحلة المجموعات، مستفيداً من خبرته الكبيرة وحضوره الذهني المميز، لينجح في بلوغ الدور ربع النهائي عن جدارة واستحقاق، ويثبت مجدداً مكانته بين أبرز لاعبي الشطرنج في القارة الآسيوية.

وفي الدور ربع النهائي، خاض سالم مواجهة قوية أمام الأستاذ الدولي الكبير المكسيكي مارتينيز ألكانتارا، انتهت لمصلحة اللاعب المكسيكي، ليتوقف مشواره عند هذا الدور، قبل أن يحسم المركز الخامس في الترتيب العام للبطولة.

ويعكس هذا الإنجاز الحضور المتواصل للشطرنج الإماراتي في المحافل الدولية، كما يؤكد المكانة المرموقة التي يحظى بها سالم عبدالرحمن على الساحة العالمية، باعتباره أحد أبرز اللاعبين العرب والآسيويين القادرين على المنافسة في أقوى البطولات الدولية ومقارعة نخبة نجوم اللعبة.