الوصل الأكثر نشاطاً بين أندية «المحترفين» قبل انطلاق «الميركاتو الصيفي»

تصدر نادي الوصل مبكراً قائمة أكثر أندية دوري المحترفين نشاطاً قبل شهر من انطلاق الميركاتو الصيفي استعداداً للموسم المقبل 2026-2027، بعدما أبرم عدداً من الصفقات النوعية، في وقت اتجهت فيه أندية الشارقة والعين إلى خيار الاستقرار الفني، وتجديد عقود عدد من لاعبيها، فيما أعلن كل من الوحدة والنصر تشكيل الأجهزة الفنية الجديدة التي ستقود الفريقين في الموسم المقبل.

وأبدى الوصل رغبة واضحة في العودة بقوة إلى دائرة المنافسة، بعدما عزز صفوفه بصفقات مهمة، أبرزها التعاقد مع المدافع ساشا إيفكوفيتش قادماً من الوحدة، والحارس عبدالرحمن العامري من البطائح في صفقة انتقال حر، إلى جانب ضم لاعب الوسط الدولي يحيى نادر، والبرازيلي ليوناردو سباداسيو، ضمن مشروع يهدف إلى بناء فريق قادر على المنافسة محلياً وقارياً، تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا.

كما جدد النادي عقد الظهير الأيسر البرازيلي هوغو نيتو حتى عام 2031، في خطوة تعكس حرص الإدارة على الحفاظ على الركائز الأساسية، وتعزيز الاستقرار الفني.

وفي السياق ذاته، خطف نادي الوحدة الأضواء بإعلانه التعاقد مع المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا، لقيادة الفريق في الموسم الجديد، بعد أن فضّل مشروع الوحدة على عروض أخرى من أندية سعودية وقطرية.

من جهته، أعلنت شركة النصر لكرة القدم تعاقدها مع المدرب الصربي ميلوش ميلوييفيتش لقيادة الفريق في موسم 2026-2027، في تجربة ثالثة له داخل دوري المحترفين، بعدما سبق أن درّب الوصل، ثم تولى قيادة الشارقة لفترة قصيرة خاض خلالها سبع مباريات قبل رحيله.

وطغى الاستقرار الفني على تحركات أندية الشارقة والعين ويونايتد قبل انطلاق الميركاتو الصيفي، حيث أعلن الشارقة تجديد عقود أربعة من لاعبي الفريق الأول، هم عادل الحوسني، والمدافع شاهين عبدالرحمن، والمهاجم عثمان كمارا، حتى عام 2028، إضافة إلى تجديد عقد المدافع الكرواتي مارو كاتانيتش حتى عام 2030، في إطار سياسة الحفاظ على العناصر الأساسية.

وتترقب جماهير «الملك» المزيد من التحركات على صعيد التعاقدات والتجديدات، في ظل استمرار المدرب البرتغالي خوسيه مورايس على رأس الجهاز الفني للموسم الجديد.

وفي العين، أعلن النادي عبر منصة «إكس» تجديد عقد الظهير البرتغالي رافائيل رودريغيز حتى عام 2030، إلى جانب تجديد عقد لاعب الوسط الدولي الباراغواياني أليخاندرو كاكو حتى عام 2028، في إطار الحفاظ على الاستقرار الفني، بعد إسهامهما في تتويج الفريق بثنائية دوري المحترفين وكأس رئيس الدولة.

«يونايتد» يحافظ على العناصر الأساسية

حافظ نادي يونايتد الصاعد حديثاً إلى دوري المحترفين، على عناصره الأساسية، مجدداً عقد السنغالي مصطفى نام لموسم إضافي، والمخضرم حبيب الفردان لموسمين، إضافة إلى تجديد عقد ماركوس سوزا، في وقت يقود فيه الفريق المدرب الإيطالي أندريا بيرلو الذي يستمر في منصبه الفني.