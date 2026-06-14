سانتوس: البرازيل مرشحة دائماً.. وأتوقع مونديالاً حافلاً بالمفاجآت

أكد لاعب فريق شباب الأهلي، كون سانتوس، أنه كان يتمنى مشاهدة منتخب الإمارات في نهائيات كأس العالم 2026، مشيراً إلى أن «الأبيض» كان قريباً من تحقيق حلم التأهل، لكنه لم يوفق في الوصول إلى البطولة العالمية.

وقال سانتوس لـ«الإمارات اليوم» إن كأس العالم يبقى الحدث الأهم في عالم كرة القدم، ويحظى بمتابعة جماهيرية استثنائية من مختلف أنحاء العالم، مضيفاً: «كنت أتمنى أن يكون منتخب الإمارات موجوداً في كأس العالم، لأنه استحق المنافسة، ووصل إلى مراحل متقدمة في التصفيات، لكنه لم يوفق في النهاية. أعتقد أن المنتخب قدم الكثير، وكان قريباً من تحقيق الهدف».

وأضاف: «أتوقع بطولة ممتعة ومليئة بالمفاجآت، وأتمنى أن يقدم منتخب البرازيل الأداء الذي يليق بتاريخه، وأن ينجح أخيراً في استعادة اللقب الغائب، لكن في الوقت نفسه هناك منتخبات قوية قادرة على المنافسة، وهذا ما يجعل كأس العالم البطولة الأجمل في كرة القدم».

وعن المنتخب الذي يتمنى فوزه باللقب، قال: «أتمنى أن يتوج منتخب البرازيل بكأس العالم، فالمنتخب البرازيلي يظل دائماً من أبرز المرشحين للفوز بالبطولة في كل نسخة، ويملك تاريخاً كبيراً ولاعبين على أعلى مستوى، لكنه لم ينجح في الفوز باللقب منذ فترة طويلة، مقارنة بما اعتادت عليه الجماهير البرازيلية».

وأضاف: «البرازيل دائماً حاضرة في المنافسة، وتقدم كرة قدم جميلة، لكن الحظ لم يكن إلى جانبها في النسخ الأخيرة. أتمنى أن يتمكن المنتخب من تجاوز هذه المرحلة، وأن يعود إلى منصة التتويج، لأنه يستحق ذلك، كما أن جماهيره حول العالم تنتظر هذا الإنجاز منذ سنوات».

وتابع: «كأس العالم بطولة استثنائية لأنها تجمع أفضل المنتخبات وأكبر النجوم في مكان واحد، وهي فرصة للاستمتاع بأعلى مستويات كرة القدم. سأتابع المباريات خلال فترة العطلة، وأستمتع بالأجواء العالمية التي تصاحب البطولة، خصوصاً أن المنافسة ستكون قوية في ظل وجود العديد من المنتخبات الكبيرة والطامحة للفوز باللقب».

أرقام مميزة

يُعدّ كون سانتوس أحد العناصر الشابة البارزة في صفوف شباب الأهلي، إذ يبلغ من العمر 21 عاماً، وشارك في 22 مباراة مع الفريق خلال الموسم الماضي، ونجح في تسجيل أربعة أهداف، رغم أنه يشغل مركز الظهير الأيمن، ليؤكد حضوره الفني، وقدرته على المساهمة هجومياً ودفاعياً مع «فرسان دبي».