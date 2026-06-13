لاعب العين كوامي ضمن خيارات الشارقة في الانتقالات الصيفية

علمت «الإمارات اليوم» أن مدافع فريق العين، كوامي أوتوي، دخل ضمن خيارات الشارقة خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك في إطار تحركات «الملك» لتعزيز صفوفه استعداداً للموسم الجديد.

وبحسب المعلومات، فقد شهدت الفترة الماضية تحركات أولية بين الأطراف المعنية للاستفسار عن إمكانية الانتقال، في ظل رغبة النادي في تدعيم بعض المراكز بعناصر تمتلك خبرة في دوري المحترفين.

وتراجعت مشاركات كوامي مع العين خلال الموسم الماضي، بعدما فقد مقعده في التشكيلة الأساسية لـ«الزعيم»، واكتفى اللاعب بالظهور في أربع مباريات فقط مع الفريق الأول في مختلف المسابقات، مقارنة بـ22 مباراة خاضها في الموسم الذي سبقه، عندما كان يحظى بحضور أكبر ضمن خيارات الجهاز الفني.

كما شارك أوتوي المرتبط بعقد حتى 2028 خلال الموسم الماضي مع الفريق الرديف للعين الذي خاض منافسات دوري أبطال الخليج للأندية، بعد خروجه من حسابات المدرب الصربي فلاديمير إيفيتش.

ولم يحسم الشارقة قراره النهائي بشأن الصفقة حتى الآن، إلا أن اللاعب يبقى ضمن قائمة الأسماء المطروحة على طاولة النادي، في ظل استمرار دراسة الخيارات المتاحة قبل الدخول في مفاوضات رسمية لحسم الملف بصورة نهائية.

وسبق أن كانت هناك تحركات من نادي الشارقة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لاستكشاف إمكانية ضم اللاعب، إلا أن المفاوضات لم تتطور وقتها إلى اتفاق نهائي.