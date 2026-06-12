الإماراتي محمد عبيد يشارك في إدارة مباراة هايتي واسكتلندا بكأس العالم 2026

كلّف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الحكم الإماراتي محمد عبيد خادم بمهمة حكم الفيديو المساعد في مباراة هايتي واسكتلندا، المقررة الأحد، ضمن منافسات المجموعة الثالثة في كأس العالم 2026، والتي سيديرها طاقم تحكيم بقيادة الجزائري مصطفى غربال.

وجاء اختيار محمد عبيد خادم (41 عاماً) بعد المستوى التحكيمي المتطور الذي قدمه خلال الفترة الماضية.

وتُعد هذه المرة الثامنة التي يظهر فيها التحكيم الإماراتي في نهائيات كأس العالم، فيما تُعد المرة الأولى التي يشارك فيها حكم إماراتي ضمن طاقم تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار) في المونديال.