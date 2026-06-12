419 لاعباً في النسخة 3 من بطولة دبي لأكاديميات الريشة الطائرة

شهدت النسخة الثالثة من «بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات الريشة الطائرة» نجاحاً كبيراً، بمشاركة 419 لاعباً ولاعبة من 32 أكاديمية، خاضوا 564 مباراة في البطولة التي نظمها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، وبالشراكة مع «برايم ستار للخدمات الرياضية» الشريك التشغيلي للبطولة. وتأتي البطولة ضمن جهود المجلس في استقطاب وتطوير المواهب الرياضية الناشئة، وتنفيذاً لسياسته التي أطلقها ترجمةً لتوجيهات حكومة دبي في مجال استقطاب وتطوير المواهب في مختلف التخصصات.

وقال مدير إدارة المواهب الرياضية في مجلس دبي الرياضي أحمد سالم المهري: «تعكس هذه البطولة التزامنا بتمكين الجيل القادم من الرياضيين من خلال توفير منصات تنافسية تسهم في صقل مهاراتهم وتعزز فرصهم في تمثيل الدولة بالمحافل الدولية. وقد أظهرت النسخة الحالية تميزاً واضحاً من حيث مستوى المشاركة والتنظيم، وهو ما يؤكد نجاح شراكاتنا الاستراتيجية مع الأندية والأكاديميات الرياضية».

من جانبه، قال مدير البطولة رافي كومار: «نشكر مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات للريشة الطائرة وشركاءنا من الرعاة والداعمين وجميع الأكاديميات المشاركة على دعمهم المتواصل لتطوير رياضة الريشة الطائرة في الدولة. وقد حققت البطولة نجاحاً لافتاً بفضل المشاركة الواسعة للاعبين من مختلف الفئات العمرية، ما أسهم في بروز العديد من المواهب الواعدة».

وتنافس اللاعبون على ألقاب الفردي والزوجي ضمن الفئات العمرية تحت 9 سنوات، وتحت 11 سنة، وتحت 13 سنة، وتحت 15 سنة، وتحت 17 سنة، في مشهد عكس تنامي مستوى رياضة الريشة الطائرة للناشئين في دولة الإمارات.

وشهدت منافسات فئة تحت 9 سنوات فوز اللاعب ساهيل ألطاف من أكاديمية «الماسة الرياضية» بلقب فردي البنين، فيما حصدت سامبادا سيثاما بوبي هيمانث من «الأكاديمية الرياضية الإقليمية» المركز الأول في فردي البنات.

وفي فئة تحت 11 عاماً، أحرز كايسيكان ديباك من «ليونز سبورتس بلاي زون» صدارة فردي البنين، وتُوجت بورنا ساي ناندانا سانيسيتي من أكاديمية «وي ميت» بلقب فردي البنات.

أما في منافسات المستوى «أ» للفئة ذاتها (تحت 11 عاماً)، فقد نال لاكش غارغ فيجاي غارغ من «برايم ستار للخدمات الرياضية» المركز الأول في فردي البنين، وحققت لاكشمي ساي موهان من أكاديمية «كوزموس» لقب فردي البنات.

وفي منافسات تحت 13 عاماً، حقق أديتيا ساجيث من أكاديمية «رايز لتدريب الريشة الطائرة» المركز الأول في فردي البنين، فيما تألقت فيدياسري فيلاجا من أكاديمية «الماسة» بحصد لقب فردي البنات.

وفي منافسات الزوجي للفئة نفسها، انتزع الثنائي غوتام برابو ونيراف فينو من أكاديمية «راكيت ساينس» صدارة البنين، فيما فاز الثنائي دورغاجيفان جيفانبراكاش وفيدياسري فيلاجا من أكاديمية «الماسة» بلقب زوجي البنات.

وعلى صعيد المستوى «أ» لتحت 13 عاماً، حصد آراب راغوداس من أكاديمية «الماسة» صدارة فردي البنين، فيما توجت فيكتوريا ليونغ من «جراوند زيرو» بلقب فردي البنات، بينما ذهب لقب زوجي البنين إلى الثنائي شوريا بيسين سوراب بيسين وبراناف ريجيث من «وي ميت»، ولقب زوجي البنات إلى الثنائي سريكروثي بييتي ليلا بهاسكار وفيهاني أجاي غوبتي من أكاديمية «NVBA».

وضمن فئة تحت 15 عاماً، أحرز جون دريكس رو غارسيا من أكاديمية «أني تايم الرياضية» المركز الأول في فردي البنين، وحققت إليزا راشيل بيتر من «راكيت ساينس» صدارة البنات.

وشهدت منافسات الزوجي تتويج الثنائي كيشان داناسيكاران وسارانجيت فينكات من أكاديمية «رايز» بلقب البنين، فيما أحرزت أنوجراها أجيثان وأوناتي سينغ من أكاديمية «الماسة» لقب البنات.

وفي منافسات المستوى «أ» للفئة ذاتها، تصدر كارثيك بالاسوبراماني من «برايم ستار» منافسات فردي البنين، ونيفيديا سانيل فاليابارامبيل من «ليونز سبورتس» منافسات فردي البنات، بينما فاز الثنائي هريدان روميل تشوداري وسبارش ساجناني من «إيميننت الرياضية» بلقب زوجي البنين، والثنائي كانيشكا أرونكومار وشانتي نيكول إنسيلاي من «برايم ستار» بلقب زوجي البنات.

وفي منافسات الفئة الأكبر تحت 17 عاماً، توج براندون تان من «NVBA» بلقب فردي البنين، وريا ديباك من «فاير راليز» بلقب فردي البنات.

وفي منافسات الزوجي، اقتنص الثنائي جون صموئيل أنجيلو دي أراجا وأذان نجيب هاشم (من أكاديميتي «مينتور» و«جريت واي») لقب البنين، فيما أحرزت نيثرا جاياكريشنان ونيدهي رانجيث ناث من «راكيت ساينس» لقب البنات.

وفي منافسات المستوى «أ» لتحت 17 عاماً، تألقت أكاديمية «ليونز سبورتس بلاي زون» بفوز صفوان شاهين بلقب فردي البنين، وإيمي آن جاكسون بلقب فردي البنات، وتتويج الثنائي زاميل كيزاكفيتيل نيسار وصفوان شاهين بلقب زوجي البنين.