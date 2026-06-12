"إيست أفنيو" بشعار غودولفين يطلب لقب "سالفاتور مايل" الأميركي

يتطلع الجواد "إيست أفنيو"، المملوك لفريق "غودولفين" وبإشراف المدرب بريندان والش، إلى تحقيق انتصاره الثالث على صعيد سباقات الفئات المصنفة، عندما يسعى اليوم إلى إحراز لقب سباق "سالفاتور مايل"، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الثالثة (جروب 3) لمسافة 1600 متر، والذي يقام على مضمار "مونماوث بارك" الأميركي العريق.

ويخوض الجواد مشاركته الثالثة في موسمه الحالي بعمر أربع سنوات، بعدما حل وصيفاً في مارس الماضي بسباق "أوكلون مايل" المخصص لخيول الفئة الثالثة، قبل أن يتراجع إلى المركز الرابع في سباق "أليشيا ستيكس" المخصص لخيول الفئة الثانية (جروب 2)، الذي أقيم مطلع مايو الماضي ضمن البرنامج المصاحب لسباق "كنتاكي أوكس".

وسبق لـ"إيست أفنيو"، المنحدر من نسل الفحل "مداليا دورو"، تحقيق انتصارات بارزة في عمر السنتين والثلاث سنوات، إذ فرض هيمنته على سباق "بريدرز فيوتشريتي" لخيول الفئة الأولى (جروب 1) على مضمار "كينلاند" الأميركي عام 2024، قبل أن يحرز الموسم الماضي لقب سباق "مات وين ستيكس" لخيول الفئة الثالثة (جروب 3) على مضمار "تشرشل داونز".

وعلق مدير إنتاج خيول السباقات في "غودولفين" بأميركا، مايكل باناهان، على استعدادات "إيست أفنيو" لسباق "سالفاتور مايل"، قائلاً في تصريحات صحافية: «أدى "إيست أفنيو" تمريناً رائعاً السبت الماضي، والمدرب بريندان راضٍ عن سير تدريباته، ويشعر بأن الجواد في أفضل حالاته».

وأضاف: «كان أداؤه مخيباً بعض الشيء في سباق "أليشيا ستيكس" خلال عطلة الديربي الأميركي في مايو الماضي، ولم يكمل السباق بالصورة التي توقعناها، ونأمل أن تكون مشاركته في سباق من الفئة الثالثة مثل "سالفاتور مايل" هي ما يحتاج إليه لاستعادة مساره».

وتابع: «السباق سيكون تنافسياً في ظل وجود الجواد "بيشوبس باي"، الفائز بعدة سباقات مصنفة، والذي يمثل أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب».

واختتم: «سيقود الفارس تايلر غافاليوني الجواد "إيست أفنيو" في السباق، ويتطلع إلى تجديد شراكة النجاح معه، بعدما قاده للفوز بسباق "بريدرز فيوتشريتي" لخيول الفئة الأولى (جروب 1)، كما أن تحقيق نتيجة جيدة سيساعدنا على رسم خريطة مشاركاته خلال ما تبقى من الموسم».