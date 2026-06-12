تكريم أبطال منتخب الإمارات لألعاب القوى "رابع آسيا"

احتفت المنظمة العربية لدعم المواهب ومجموعة «ألتميت باور سوليوشن» العالمية، أمس الخميس، بأبطال منتخب ألعاب القوى، تقديراً للإنجاز اللافت الذي حققوه خلال مشاركتهم في بطولة آسيا لألعاب القوى 2026 التي استضافتها هونغ كونغ، بعدما أنهى المنتخب المنافسات في المركز الرابع آسيوياً، إلى جانب تصدره المنتخبات العربية وحصوله على المركز الأول عربياً.

وأقيم حفل التكريم في فندق سوفتيل داون تاون دبي، بحضور عدد من الشخصيات الرسمية والرياضية من الإمارات والكويت والسعودية، يتقدمهم الشيخ المهندس سالم القاسمي، رئيس مطارات رأس الخيمة، والشيخ علي بن عبدالله المعلا، والشيخة نوال الصباح، رئيسة المنظمة العربية لدعم المواهب، والشيخ دعيج جابر الصباح، مستشار حاكم دولة الكويت، والسعودية شيرين الحسيني، واللواء محمد المر، رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، والدكتور خالد النابلسي، نائب رئيس المنظمة العربية لدعم المواهب، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وعدد من المسؤولين ورؤساء مجالس إدارات الأندية.

وأشاد الشيخ دعيج جابر الصباح بالنتائج التي حققها منتخب الإمارات في البطولة الآسيوية، مؤكداً أن ما قدمه اللاعبون واللاعبات يمثل نموذجاً مشرفاً للشباب العربي وقدرته على المنافسة في المحافل الدولية.

من جانبه، أكد اللواء محمد المر أن هذا التكريم يعكس حجم التقدير للنتائج المتميزة التي حققها أبطال الإمارات، وما أظهروه من مستويات فنية وروح تنافسية عالية أسهمت في رفع اسم الدولة على الساحة الرياضية الآسيوية.

وبدوره، أكد الدكتور خالد النابلسي أن الإنجازات التي حققها أبطال الإمارات تتجاوز حدود الميداليات والأرقام، وتمثل قصة نجاح صنعتها الإرادة والعمل المتواصل والتضحيات الكبيرة التي قدمها اللاعبون والأجهزة الفنية والإدارية.