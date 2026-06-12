عموري: كرة القدم لن تتوقف عند ميسي ورونالدو.. وأشجع الأرجنتين بـ«الإكراه»

أكد نجم منتخب الوطني السابق لكرة القدم عمر عبدالرحمن «عموري»، أن كأس العالم 2026 ستكون نسخة استثنائية وممتعة رغم زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخباً، متوقعاً في الوقت نفسه تتويج المنتخب الأرجنتيني للمرة الثانية على التوالي.

وقال عموري، لـ«الإمارات اليوم»، إنه ارتبط بتشجيع المنتخب الأرجنتيني منذ الصغر بتأثير من شقيقه الأكبر، الذي دفعه إلى تشجيع منتخب «التانغو» بـ«الإكراه»، ومع ذلك ظل المنتخب الأرجنتيني خياره المفضل للفوز باللقب.

ورفض عموري الآراء التي تقلل من جاذبية البطولة بسبب زيادة عدد المنتخبات المشاركة، مؤكداً أن كأس العالم تظل الحدث الكروي الأكبر في العالم، وأن المنتخبات الـ48 المتأهلة تمثل نخبة المنتخبات العالمية، ما يضمن مستويات فنية قوية ومنافسة ممتعة.

وفيما يتعلق بمشاركة المنتخبات العربية، أعرب عن أمله في تحقيق نتائج إيجابية وتقديم مستويات مشرفة، مؤكداً أن الجماهير العربية تترقب ظهوراً قوياً للمنتخبات المشاركة وقدرتها على التقدم خطوة بخطوة نحو الأدوار المتقدمة.

وعن الحديث المتكرر بشأن اقتراب نهاية حقبة عدد من نجوم كرة القدم العالمية، مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ومحمد صلاح وغيرهم، أكد عموري أن "كرة القدم لا تتوقف عند أسماء معينة"، مشيراً إلى أن "اللعبة تواصل إنجاب النجوم عبر الأجيال المختلفة".

وقال: «في السابق اعتقد كثيرون أن كرة القدم ستتأثر بعد اعتزال زين الدين زيدان ورونالدينيو، لكن ظهر ميسي وكريستيانو رونالدو، واليوم نشاهد نجوماً جدداً مثل لامين يامال وكيليان مبابي وفينيسيوس جونيور، ما يؤكد أن كرة القدم لا تتوقف عن صناعة المواهب والنجوم».

وعلى صعيد الكرة الإماراتية، أشاد عموري بالمواهب المحلية الصاعدة، مؤكداً وجود العديد من اللاعبين أصحاب الإمكانات العالية، لكنه أشار إلى أن أبرز ما يحتاجون إليه هو الحصول على الفرصة الكافية لإظهار قدراتهم وتطوير مستوياتهم.

وأضاف أن الساحة الكروية الإماراتية تزخر بالمواهب القادرة على تقديم الإضافة مستقبلاً، معرباً عن أمله في أن يحقق الجيل الجديد نجاحات تتجاوز ما حققه خلال مسيرته الرياضية.