نهيان بن زايد يعيد تشكيل مجلس إدارة نادي الظفرة برئاسة حمدان المنصوري

أصدر سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الظفرة، وذلك في إطار دعم مسيرة النادي وتعزيز جهوده لتحقيق أهدافه الرياضية والمجتمعية خلال المرحلة المقبلة.

وبموجب القرار الذي نشره نادي الظفرة عبر حسابه الرسمي في تطبيق "أكس"، يتولى حمدان سيف محمد حمدان المنصوري رئاسة مجلس الإدارة، فيما يشغل حمد خميس سالم ذيبان المنصوري منصب نائب الرئيس.

وضمت عضوية المجلس كلاً من جابر علي مرشد خميس المر، وغويه محمد خويدم عبد الله النيادي، وطحنون محمد أحمد سالم المزروعي، ومرشد خلفان محمد جرش المرر.

وتمتد فترة عمل مجلس الإدارة الجديد لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ صدور القرار، حيث يُنتظر أن يواصل المجلس العمل على تطوير مختلف القطاعات الرياضية والثقافية والاجتماعية بالنادي، وتعزيز حضوره في المنافسات الرياضية بما يتماشى مع رؤية مجلس أبوظبي الرياضي في الارتقاء بمنظومة الأندية الرياضية في الإمارة.