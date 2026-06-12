«دبي لأصحاب الهمم» يطلق «صيفنا يترك أثراً» 22 يونيو

أعلن نادي دبي لأصحاب الهمم جاهزيته لإطلاق النسخة الجديدة من النشاط الصيفي، تحت شعار «صيفنا يترك أثراً»، خلال الفترة من 22 يونيو الجاري إلى 30 يوليو المقبل، بمشاركة 220 عضواً و150 متطوعاً ومتطوعة، وبالتعاون مع 40 جهة.

وذكر النادي، في بيان صحافي، أن البرنامج يتضمن 120 فعالية متنوعة، تشمل برامج متخصصة، وأنشطة رياضية، و42 رحلة ترفيهية، وورشاً فنية وأشغالاً يدوية، إلى جانب برامج تدريبية تفاعلية، ضمن أربعة محاور رئيسة، هي: المستقبل، والابتكار، والاستدامة، والمهارات الحياتية، بما يسهم في تقديم موسم صيفي يعزز دمج وتمكين أصحاب الهمم.

وأشاد مجلس إدارة النادي بدور شركاء النجاح من المؤسسات الحكومية والخاصة، مؤكداً أهمية التعاون المشترك في دعم برامج النادي، وتحقيق أهدافه المجتمعية والرياضية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس الإدارة، برئاسة ثاني جمعة بالرقاد، واعتمد خلاله تقرير الربع الأول من عام 2026 للمؤشرات التشغيلية لإدارات النادي.

واطلع المجلس على استعدادات فرق النادي للمشاركات الخارجية المقبلة في ألعاب القوى، والرماية، والدراجات، ورفعات القوة، والبوتشيا، والريشة الطائرة.

وناقش النادي مشروع تأسيس معمل صيانة لإعادة تدوير الأجهزة الرقمية والمعدات والبرامج، بالتنسيق مع الجهات المعنية، فيما اعتمد التقرير المالي لشهر مايو 2026.