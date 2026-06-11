دبا يتعاقد مع العراقي غازي فهد لقيادة الفريق الأول في موسم 2026-2027

أعلن نادي دبا لكرة القدم تعاقده مع المدرب العراقي غازي فهد الشمري لقيادة الفريق الأول خلال الموسم الرياضي 2026-2027.

وجرى توقيع العقد في قاعة المؤتمرات الصحافية باستاد دبا، بحضور الدكتور سعيد محمد السو الحساني، المدير التنفيذي للنادي، والدكتور حمدان أحمد الغسية، مشرف الفريق الأول، حيث تم اعتماد الاتفاق بشكل رسمي لبدء مرحلة جديدة من العمل الفني داخل الفريق.

ويمتلك الشمري خبرة تدريبية سابقة في دولة الإمارات، إذ عمل ضمن الأجهزة الفنية في ناديي العين واتحاد كلباء، كما سبق له قيادة نادي الكرمة في الدوري العراقي، ما يعزز رصيده من الخبرات الفنية في عدد من التجارب العربية والخليجية.

ويأتي هذا التعاقد ضمن استعدادات نادي دبا للموسم المقبل في دوري الدرجة الأولى الإماراتي، بهدف تعزيز الاستقرار الفني ورفع جاهزية الفريق للمنافسة على مراكز متقدمة.

وكان دبا قد أنهى الموسم الماضي في المركز الأخير من دوري أدنوك للمحترفين برصيد 20 نقطة، ليهبط إلى دوري الدرجة الأولى ابتداءً من الموسم المقبل.