الفلبيني أوستن جاكوب يتوج بلقب «تحدي العقول للشطرنج» في الشارقة

توج الفلبيني أوستن جاكوب بلقب بطولة «تحدي العقول» للشطرنج لفئة المتحدين، التي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج برعاية مجلس الشارقة الرياضي، بمشاركة 10 لاعبين يمثلون ثماني دول بعدما حسم اللقب بجمعه 5.5 نقطة، متفوقاً بفارق كسر التعادل على اليمني بشير القديمي، الذي حل ثانياً ونال الميدالية الفضية، فيما جاء الأذربيجاني حميدوف الله فردي، في المركز الثالث وحصد الميدالية البرونزية.

واحتل مواطنه أسلانوف أوميد، المركز الرابع برصيد 5 نقاط، تلاه الأميركي إدوار هاكوبيان في المركز الخامس، بينما جاء بافيل شكابينكو سادساً برصيد 4.5 نقطة، بينما حل المصري أمير محب في المركز السابع برصيد 4 نقاط، متساوياً مع لاعب الإمارات عبدالرحمن الطاهر الذي جاء ثامناً، فيما تقاسم الزامبي شارون رافائيل ولاعب الإمارات سافين المركزين التاسع والعاشر برصيد 3.5 نقطة لكل منهما.

وحضر حفل الختام وتتويج الفائزين عضو مجلس إدارة النادي ورئيس الجهاز الفني ورعاية الموهوبين ومدير البطولة، عبدالله مراد المازمي، و المدير التنفيذي للنادي، الدكتور مأمون صالح الضروس، إلى جانب عدد من المدربين والإداريين والمهتمين برياضة الشطرنج.

وأكد عبدالله مراد المازمي أن الدعم المتواصل من مجلس الشارقة الرياضي يمثل ركيزة أساسية لنجاح البطولات والبرامج التي ينظمها النادي، مشيداً بالدور الذي أسهمت به الرعاية في تحقيق أهداف البطولة الفنية والتنظيمية.

وقال في تصريحات صحافيه، إن البطولة حققت نجاحاً مميزاً على المستويين الفني والتنظيمي، بفضل تقارب مستويات المشاركين وقوة المنافسات التي امتدت حتى الجولة الأخيرة، مشيراً إلى أن مثل هذه الفعاليات تسهم في تطوير اللاعبين واكتشاف المواهب وصقل قدراتها، بما ينسجم مع رؤية النادي الرامية إلى دعم لعبة الشطرنج وتعزيز انتشارها.