بالاسيوس: كولومبيا ستنافس بقوة على «كأس العالم»   

أكد لاعب الوصل، برايان بالاسيوس، أن كأس العالم 2026 ستشهد منافسة قوية بين منتخبات أميركا الجنوبية وأوروبا للتتويج باللقب التاريخي للمسابقة، التي تقام للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخباً، موضحاً أنه يثق بقدرة كولومبيا على المنافسة على اللقب، وتحقيق إنجاز تاريخي.

وقال بالاسيوس (23 عاماً) لـ«الإمارات اليوم»: «أتوقع وصول كولومبيا إلى نصف النهائي على أقل تقدير»، متمنياً أن يقدم الفريق بطولة قوية تسجل في تاريخ مشاركاته في المونديال.

وأوضح: «أعتقد أن كأس العالم 2026 ستكون واحدة من أقوى النسخ في تاريخ البطولة، لأن زيادة عدد المنتخبات إلى 48 منتخباً ستجعل المنافسة أكثر شراسة منذ الجولة الأولى، كل منتخب سيخوض المباريات كأنها مباريات نهائية، ولا يوجد أي فريق يمكن اعتباره سهلاً في مثل هذا النظام الجديد، وهو ما يجعل البطولة أكثر تعقيداً وإثارة في الوقت نفسه».

وتابع: «منتخبات أميركا الجنوبية دائماً تمتلك شخصية قوية في البطولات العالمية، ونحن نمتلك تاريخاً كبيراً في هذه البطولة. بعد تتويج الأرجنتين بلقب 2022، أصبح هناك دافع أكبر لكل المنتخبات في القارة لمواصلة هذا النجاح، ومحاولة إثبات أن كرة القدم اللاتينية لاتزال قادرة على التتويج في أكبر المحافل العالمية».

وأردف: «في المقابل، لا يمكن التقليل من قوة المنتخبات الأوروبية، فهي تمتلك أفضل اللاعبين في العالم، من حيث الجودة الفردية والتنظيم التكتيكي، ومنتخبات مثل فرنسا وإسبانيا والبرتغال وألمانيا تمتلك خبرة كبيرة في البطولات الكبرى، وهذا يجعل مواجهتها صعبة للغاية في أي مرحلة من البطولة».

ورداً على سؤال حول زيادة عدد منتخبات البطولة، قال: «نظام الـ48 منتخباً سيضيف الكثير من الإثارة لكأس العالم، لأنه سيمنح فرصاً لمنتخبات جديدة للمشاركة والظهور، وهذا سيجعل البطولة أكثر تنوعاً على مستوى المدارس الكروية، كما أن زيادة عدد المباريات ستجعل الجماهير تعيش أجواء كروية ممتدة ومملوءة بالمفاجآت».

وواصل: «أعتقد أن هذا التغيير سيجعل البطولة أكثر عالمية، لأننا سنرى منتخبات من مختلف القارات تتنافس على مستوى أعلى، وهذا سيعطي قيمة إضافية لكرة القدم العالمية ويجعل كأس العالم أكثر حدث رياضي متابعة على الإطلاق».

وأشار إلى أنه يشجع منتخب كولومبيا ويتمنى فوزه باللقب، وقال: «بالنسبة للمنتخب الكولومبي، الفريق لديه مجموعة مميّزة من اللاعبين، ولدينا طموح كبير لتقديم بطولة قوية، إذا نجحنا في الحفاظ على التركيز واللعب بروح واحدة، أعتقد أننا قادرون على الوصول إلى مراحل متقدمة مثل ربع النهائي أو حتى نصف النهائي».

وأردف: «نحن ندرك أن الطريق لن يكون سهلاً، لكن في كأس العالم كل شيء ممكن، والفارق بين المنتخبات أصبح صغيراً جداً، لذلك التفاصيل الصغيرة ستكون هي الفاصل الحقيقي في تحديد النتائج».

في المقابل، أبدى سعادته بمردوده مع الوصل في الموسم الحالي، قائلاً: «عن موسمي مع نادي الوصل، فأنا سعيد جداً بما قدمناه هذا الموسم، إذ إن الفريق عمل بجد كبير، وتمكنا من إنهاء الدوري في المركز الثالث، وهي نتيجة جيدة تعكس تطور النادي في النصف الثاني من الموسم رغم رغبتنا في الفوز باللقب».

وزاد: «التأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة كان هدفاً أساسياً لنا وحققناه، وهذا يعطينا دافعاً كبيراً للموسم المقبل، لأننا سنواجه أندية قوية وخبرات مختلفة، وهو ما سيساعدنا على التطور بشكل أكبر».

وتحدث عن مميّزات الوصل، وقال: «أعتقد أن أهم ما يميّز فريق الوصل هذا الموسم هو العمل الجماعي، نحن نلعب كمنظومة واحدة، وكل لاعب يعرف دوره داخل الملعب، وهذا ما صنع الفارق في العديد من المباريات الصعبة».

وأردف: «الأجواء داخل الفريق إيجابية جداً، ونحن نشعر بأننا عائلة واحدة، وهذا الانسجام بين اللاعبين ساعدنا كثيراً على تحقيق نتائج جيدة هذا الموسم، والاستمرار في المنافسة حتى المراحل الأخيرة من الدوري».

واختتم: «في النهاية، نحن نطمح إلى مواصلة العمل بالروح ذاتها في الموسم المقبل، سواء في الدوري المحلي أو في دوري أبطال آسيا للنخبة، وهدفنا دائماً هو تقديم أفضل مستوى ممكن لإسعاد جماهير الوصل، وتحقيق المزيد من الإنجازات».

برايان بالاسيوس:

• «كأس العالم 2026» ستكون واحدة من أقوى النسخ في تاريخ «البطولة».

• زيادة عدد المباريات ستجعل الجماهير تعيش أجواء مملوءة بالمفاجآت.

• لاعب الوصل: نظام الـ48 منتخباً سيضيف الكثير من الإثارة إلى مونديال 2026.