مباريات اليـوم

المصدر:
  • دبي - الإمارات اليوم
التاريخ:

مباريات ودية

كمبوديا - بوتان 16:00

كينيا - ليسوتو 17:00

بوروندي - غينيا الاستوائية 20:00

إيرلندا الشمالية - غينيا 20:00

سلوفينيا - قبرص 20:00

آندورا - ليختنشتاين 21:00

السويد - اليونان 21:00

إسبانيا - العراق 23:00

فرنسا - كوت ديفوار 23:10

التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا

لبنان - اليمن 20:00

أمم أوروبا تحت 17

بلجيكا - فرنسا 15:30

إيطاليا - إسبانيا 21:00

الدوري المغربي

حسنية أغادير - الفتح الرباطي 22:00

تويتر