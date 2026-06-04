مباريات اليـوم
مباريات ودية
كمبوديا - بوتان 16:00
كينيا - ليسوتو 17:00
بوروندي - غينيا الاستوائية 20:00
إيرلندا الشمالية - غينيا 20:00
سلوفينيا - قبرص 20:00
آندورا - ليختنشتاين 21:00
السويد - اليونان 21:00
إسبانيا - العراق 23:00
فرنسا - كوت ديفوار 23:10
التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا
لبنان - اليمن 20:00
أمم أوروبا تحت 17
بلجيكا - فرنسا 15:30
إيطاليا - إسبانيا 21:00
الدوري المغربي
حسنية أغادير - الفتح الرباطي 22:00
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